LIVE TEXT O rachetă lansată de trupele Federației Ruse a lovit un bloc de locuințe din Harkiv: opt persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1493

UPDATE 08:13 Trupele ruse au atacat, în noaptea de 27 martie, un bloc de locuințe cu nouă etaje din orașul Harkiv. În urma loviturii, opt persoane au fost rănite. Informațiile au fost comunicate de primarul orașului Harkiv, Ihor Terehov.

Potrivit acestuia, blocul de locuințe a fost lovit de o rachetă. În urma atacului, au fost parțial distruse structurile interne ale clădirii, precum și balconul unui apartament situat la ultimul etaj.

La fața locului au intervenit echipe ale Serviciului pentru Situații de Urgență, inclusiv salvatori alpiniști, geniști și psihologi. Numărul răniților a ajuns la opt persoane, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina.

Primarul a mai declarat că, în aceeași noapte, în același cartier a fost înregistrată încă o lovitură, de această dată cu o dronă, însă fără a oferi detalii.