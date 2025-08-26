LIVE TEXT O mașină în care erau doi medici, atacată de o dronă rusească în regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1280

UPDATE 08:25 În jurul orei 07:00, armata rusă a atacat cu un dronă o mașină pe șoseaua dintre satele Klapaia și Ciornobaiivka, din regiunea Herson, a anunțat în dimineața zilei de marți administrația regională.

În urma atacului, au fost răniți un director medical în vârstă de 47 de ani și un medic în vârstă de 38 de ani, angajați ai unei instituții medicale. Preliminar, aceștia au suferit leziuni cauzate de explozie.

Cei doi s-au prezentat singuri la spital. Aceștia primesc îngrijirile medicale necesare.