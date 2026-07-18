LIVE TEXT Ucraina a anunțat lovituri asupra a 13 nave rusești în Marea Neagră și Marea Azov. Război în Ucraina, ziua 1606

UPDATE 18:00 În noaptea de 18 iulie, pe lângă atacurile asupra depozitelor Wildberries, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au lovit, potrivit autorităților ucrainene, o bază petrolieră din Noginsk (regiunea Moscovei), o navă de patrulare în Crimeea anexată, 13 nave din Marea Neagră și Marea Azov, precum și un pod feroviar din regiunea Lugansk aflată sub ocupație. Acest lucru a fost anunțat de Statul Major General al FAU și de comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, scrie Novaia Gazeta Europe.

Baza petrolieră din Noginsk. Potrivit Statului Major ucrainean, atacul a vizat baza petrolieră „Neft-Service” din Noginsk. Comandamentul ucrainean susține că instalația a fost lovită și că pe teritoriul acesteia a izbucnit un incendiu. FAU afirmă că baza este folosită pentru depozitarea și furnizarea de combustibil, inclusiv pentru armata rusă.

Anterior, publicația ASTRA a relatat că, în urma atacului cu drone din Noginsk, baza petrolieră a luat foc. Guvernatorul regiunii Moscova a confirmat atacul și a anunțat că două persoane au fost rănite.

„Flota din umbră”. Robert Brovdi a declarat că au fost lovite 13 nave rusești: 12 în Marea Neagră și una în Marea Azov. Potrivit acestuia, au fost afectate opt cargouri, un tanc petrolier pentru gaze lichefiate, un petrolier, două macarale plutitoare și un remorcher.

Comandamentul ucrainean susține că petrolierele transportau produse petroliere și combustibil rusesc, iar macaralele și remorcherul erau utilizate pentru lucrări portuare și logistică maritimă.

Conform lui Brovdi, începând cu 6 iulie, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei au lovit 172 de nave în Marea Neagră și Marea Azov.

Statul Major General al FAU a mai anunțat că a fost lovită, în Kerci, o navă de patrulare din proiectul 10410 „Svetliak”. Potrivit Kievului, este a doua navă din acest proiect atacată în decurs de două zile.

Podul feroviar. Statul Major ucrainean a mai declarat că a fost lovit podul feroviar peste râul Belaia, în apropierea localității Sabovka, din regiunea Lugansk aflată sub ocupație. Potrivit comandamentului ucrainean, Rusia folosea acest pod pentru logistica militară.

UPDATE 17:50 În dimineața zilei de 18 iulie, Rusia a atacat o navă comercială străină sub pavilionul Antigua și Barbuda în apele Mării Negre, a anunțat Oleg Kipper, șeful Administrației Regionale din Odesa.

Potrivit acestuia, Rusia a lansat un atac masiv asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa. Se cunoaște că o persoană a murit și trei au fost rănite. În urma atacului masiv al Rusiei, au fost avariate și obiecte de infrastructură: clădiri, rezervoare și depozite. Nu au fost primite informații despre victime.

UPDATE 17:40 În dimineața zilei de 18 iulie, trupele Federației Ruse au atacat un autoturism în raionul Korabelnîi din Herson, a informat Administrația Regională a Hersonului. În urma lovirii autoturismului de către o dronă, cinci persoane au fost rănite — doi bărbați în vârstă de 48 și 45 de ani, două femei în vârstă de 37 și 52 de ani, precum și un băiat de 14 ani.

Tot în dimineața zilei de 18 iulie, a fost necesară asistență medicală și pentru un locuitor din Kamishan, în vârstă de 43 de ani, care a fost lovit de o dronă, au raportat reprezentanții Administrației Regionale.

De asemenea, două femei în vârstă de 66 și 72 de ani au fost rănite în urma atacurilor rusești cu drone asupra raioanelor Dniprovsk și Korabelnîi.

UPDATE 16:40 Numărul morților atacurilor din Ucraina a crescut la opt.

Una dintre victimele atacului cu drone asupra orașului Elektrostal a decedat la spital, a anunțat guvernatorul regiunii Moscovei. În total, în regiune, în cursul dimineții au fost rănite 37 de persoane: opt dintre ele se află în stare gravă, 23 — în stare moderată, iar alte cinci — în stare satisfăcătoare.

UPDATE 12:35 Volodimir Zelenski a calificat atacul asupra depozitelor Wildberries drept un „răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina”. Președintele Ucrainei a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, în care a comentat atacurile masive ale Ucrainei asupra Rusiei de noaptea trecută.

„Astăzi, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au avut efect în trei direcții pe teritoriul rus, precum și pe teritoriul nostru ocupat temporar și pe mare. În special, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii noastre civile, asupra orașelor și regiunilor noastre, au fost lovite două obiective logistice importante – în regiunile Moscovei și Tambov, la o distanță de peste 500 și aproximativ 700 km de linia frontului. Acestea erau utilizate de agresor pentru a asigura livrările de componente supuse sancțiunilor, necesare producției de drone și echipamente de navigație. De asemenea, a fost lovită și o instalație petrolieră”, a declarat el.

UPDATE 11:15 Cinci persoane au fost rănite după ce o dronă a atacat Regiunea Cernihiv. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, printre victime se numără 3 copii.

Seara, rușii au atacat Novgorod-Siverskîi cu o dronă de atac. Drona a lovit o clădire de locuințe. O familie a avut de suferit: trei copii născuți în 2009, 2014 și 2019, precum și părinții lor au fost răniți.

„Echipele de salvare remediază consecințele atacului inamic”, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

UPDATE 09:20 Șapte persoane au murit și 50 au fost rănite în urma unui atac masiv al Ucrainei asupra unor regiuni din Federația Rusă, scrie Novaia Gazeta Europe. Au fost atacate o bază petrolieră și depozitele Wildberries.

În timpul nopții, 370 de drone s-au îndreptat spre Moscova, majoritatea fiind doborâte la distanță mare, a scris primarul capitalei.

În urma atacului cu drone asupra depozitului Wildberries din Elektrostal, lângă Moscova, 24 de persoane au fost rănite, a informat guvernatorul regiunii Moscovei. O parte dintre acestea se află în stare gravă.

Alte două persoane au fost rănite în Noginsk — acolo arde o bază petrolieră. Aceasta este utilizată pentru depozitarea, transbordarea, umplerea și încărcarea produselor petroliere ușoare, scrie Astra.

Fumul provenit de la incendii este vizibil la aeroportul Domodedovo, situat la aproximativ 50 km de Noginsk și Elektrostal.

În regiunea Tambov, dronele au lovit depozitul Wildberries din Kotovsk; șapte angajați au murit, iar alți 25 de oameni au fost răniți, a declarat guvernatorul Evgheni Pervîșov.

În Vladimir, o dronă a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje; nu există victime, a declarat guvernatorul Alexandr Avdeev. O parte dintre locatari au fost evacuați.

Potrivit Ministerului Apărării al Federației Ruse, forțele de apărare aeriană rusești au doborât în cursul nopții 379 de drone deasupra Rusiei. Dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Tambov, Tver, Pskov, Volgograd, Leningrad, Vladimir, regiunii Moscovei, precum și deasupra Mării Azov și a Mării Negre.