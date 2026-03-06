LIVE TEXT Nouă persoane au fost rănite după ce o dronă a căzut în apropierea unui bloc de locuințe din Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1472

UPDATE 08:05 Nouă persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în orașul Sevastopol, din Crimeea anexată de Rusia, după ce o dronă ucraineană doborâtă a căzut și a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Informația a fost anunțată în jurul orei 01:00, 6 martie, de guvernatorul orașului, Mihail Razvojaev, citat de Meduza.

Potrivit acestuia, drona a explodat lângă un bloc cu cinci etaje. Din fotografia publicată de oficial reiese că o parte a clădirii a fost avariată. Razvojaev a declarat că aparatul de zbor fără pilot ar fi fost încărcat cu explozibil și bile „metalice menite să provoace victime”.

În total, nouă persoane au solicitat asistență medicală. Șase dintre ele, inclusiv cei trei copii, au fost internate în spital, iar celelalte au suferit răni ușoare și au refuzat spitalizarea.

Totodată, în urma atacului cu drone au fost sparte geamurile unui cămin al unui colegiu și ale unei școli din apropiere, a mai declarat guvernatorul.