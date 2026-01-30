LIVE TEXT Kremlinul declară că Putin a fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie. Război în Ucraina, ziua 1437

UPDATE 22:00 Kremlinul a declarat vineri, 30 ianuarie, că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu o solicitare personală a președintelui american Donald Trump de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea „condiții favorabile” pentru negocierile de pace, relatează Reuters.



Trump a declarat joi, 29 ianuarie, că Putin a fost de acord să se abțină de la a trage asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână din cauza vremii reci, dar nu a spus când va expira această perioadă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, răspunzând la întrebările reporterilor, nu a invocat vremea ca factor.

„Președintele Trump a făcut într-adevăr o solicitare personală președintelui Putin de a se abține de la atacurile asupra Kievului timp de o săptămână, până la 1 februarie, pentru a crea condiții favorabile pentru negocieri”, a spus Peskov.

Rugat să confirme că Putin a fost de acord, el a spus: „Da, desigur, a existat o solicitare personală din partea președintelui Trump.”

Nu era clar dacă Peskov folosea „Kiev” doar pentru a se referi la capitală, unde sute de apartamente au rămas fără încălzire și electricitate în urma atacurilor rusești din timpul războiului din Ucraina, sau pentru a desemna întreaga țară.

UPDATE 19:15 Estonia va aloca 400 000 de euro în asistență umanitară Ucrainei, în contextul în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică a țării pe fondul vremii reci severe. Acest lucru a fost relatat de ERR, conform Ukrinform.

Așa cum a declarat vineri, 30 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei, fondurile vor fi distribuite prin intermediul partenerilor umanitari strategici ai ministerului – organizațiile necomerciale Mondo, Eesti Pagulasabi și Päästeliit.

Fondurile vor fi folosite pentru a înființa centre de criză, a dota centre de evacuare și tranzit și a înființa puncte de asistență de urgență pentru iarnă.

„Putin folosește frigul și întunericul ca arme împotriva poporului ucrainean și nu trebuie să permitem ca acest lucru să schimbe cursul războiului. Ucrainenii sunt o națiune curajoasă, dar curajul singur nu este suficient pentru a câștiga un război”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

UPDATE 15:11 Forțele ruse au lovit centrul orașului Herson în jurul amiezii, pe 30 ianuarie, ucigând șoferul unui autobuz urban și rănind alți cinci civili, potrivit Procuraturii regiunii Herson.

Potrivit autorităților, în jurul orei 12:00, trupele ruse au tras cu artileria asupra orașului. Un obuz a lovit carosabilul, iar schijele au avariat un autobuz aflat în zonă, a comunicat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Guvernatorul regiunii, Oleksandr Prokudin, a declarat că două dintre persoanele rănite se află în stare gravă, iar alte trei sunt în stare medie. „În plină zi, rușii au atacat în mod deliberat un autobuz care transporta oameni în Herson”, a punctat Prokudin.

În urma atacului, a fost inițiată o anchetă penală pentru crimă de război soldată cu deces, conform articolului 438, alineatul (2), din Codul penal al Ucrainei. Procurorii precizează că, împreună cu poliția, documentează toate probele privind crimele de război comise de militari ai Federației Ruse.

UPDATE 12:15 Forțele ruse au atacat, în primele ore ale zilei de 30 ianuarie, mai multe localitățile Harkiv, Kupeansk și Bohoduhiv. În urma bombardamentelor, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite.

Potrivit Administrației Militare Regionale Harkiv, Poliției și Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, armata rusă a folosit mai multe tipuri de armament, inclusiv șase drone de tip „Gheran-2”, două drone al căror tip urmează a fi stabilit, precum și o rachetă.

Într-un sat din raionul Harkiv, atacul a lovit un depozit al unei întreprinderi. În urma impactului, a izbucnit un incendiu de proporții, care a cuprins o suprafață de peste 5 000 de metri pătrați. Conform informațiilor preliminare, nu au fost raportate victime.

În urma unui bombardament la Kupeansk, o locuință a fost distrusă complet, iar o femeie de 47 de ani a decedat. O altă femeie, în vârstă de 52 de ani, a fost rănită.

Tot la Kupeansk a fost avariată o clădire administrativă. De asemenea, autoritățile au anunțat că un bărbat de 54 de ani a fost rănit pe 28 ianuarie, în urma unui atac cu o dronă.

UPDAETE 11:10 Căile Ferate Ucrainene (Ukrzaliznîția) au restricționat circulația trenurilor între Dnipro și Zaporijjea, din cauza atacurilor asupra infrastructurii feroviare și a depistării dronelor rusești în apropierea rutelor de circulație a trenurilor, scrie Hromadske.

Informația a fost comunicată de companie, care precizează că infrastructura feroviară a fost avariată, însă, datorită restricțiilor introduse la timp, nici pasagerii, nici feroviarii nu au avut de suferit.

Împreună cu administrațiile militare din Dnipro și Zaporijjea, compania feroviară a organizat transferuri auto alternative.

în seara zilei de 27 ianuarie, trupele Federației Ruse au lovit un tren de pasageri de pe ruta Ciop – Barvinkove, în regiunea Harkiv.

UPDATE 11:05 Trupe ruse au atacat Ucraina, în noaptea de 30 ianuarie, cu o rachetă balistică Iskander-M și 111 drone de atac, anunță Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit instituției, racheta balistică Iskander-M a fost lansată din regiunea Voronej. Aproximativ 70 dintre drone au fost de tip Shahed.

UPDATE 8:05 Uniunea Europeană își propune să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, dată care marchează patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, pe 29 ianuarie, scrie The Kyiv Independent.

„Ne propunem să venim cu acest pachet de sancțiuni pe 24 februarie”, a spus Kallas în cadrul unei conferințe de presă.

În pofida discuțiilor în curs dintre statele membre ale UE, Kallas a precizat că acordul asupra pachetului de sancțiuni nu a fost încă finalizat. „Țările propun lucruri diferite… munca este în desfășurare”, a afirmat ea, adăugând, fără a oferi detalii, că printre propuneri se numără o interdicție totală a serviciilor maritime, precum și sancțiuni suplimentare asupra sectorului energetic și al îngrășămintelor din Rusia.

La rândul său, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a cerut pe 29 ianuarie introducerea unei interdicții complete a serviciilor maritime pentru Rusia, cu scopul de a opri activitatea așa-numitei „flote din umbră” de petroliere rusești.

Anterior, pe 23 octombrie, Uniunea Europeană a aprobat pachetul precedent de sancțiuni, care a vizat 118 nave din „flota din umbră”, precum și bănci rusești, veniturile din energie și rețele implicate în ocolirea restricțiilor impuse Moscovei în contextul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei. Pentru prima dată, UE a introdus și restricții asupra platformelor de criptomonede, precum și asupra unor bănci din Rusia și din alte state care facilitează eludarea sancțiunilor.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat anterior că Kievul va propune ca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni să vizeze „entități juridice și persoane din Rusia care continuă să obțină profit din resursele energetice”.