LIVE TEXT Incendiu la o uzină Lukoil din Rusia. Atac la Sumî: trei morți și doi răniți. Război în Ucraina, ziua 1324

UPDATE 8:10 Pe parcursul zilei de 8 octombrie, trupele ruse au atacat regiunea Sumî. În urma bombardamentelor, trei persoane au murit. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale, Oleh Grigorov.

Potrivit acestuia, Rusia lovește comunitățile din regiune cu zeci de drone kamikaze și bombe ghidate. O parte dintre drone au fost doborâte de forțele de apărare, însă atacurile au continuat.

În urma atacurilor au murit trei bărbați cu vârstele cuprinse între 40 și 65 de ani.

De asemenea, un localnic de 47 de ani din Stepanivska și un bărbat de 52 de ani din Sumî au fost răniți. Victimele primesc îngrijiri medicale, spun autoritățile.

Au fost înregistrate distrugeri și avarii ale infrastructurii civile.

UPDATE 8:06 Un incendiu ar fi izbucnit la o uzină a companiei Lukoil din orașul Kotovo, regiunea Volgograd, după un presupus atac cu dronă în noaptea de 9 octombrie, scrie canalul de Telegram Astra, citat de The Kyiv Independnet.

Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate oficial. Totuși, guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, a declarat anterior că „incendiile la obiective din sectorul combustibililor și energiei” sunt gestionate în urma atacurilor din zonă.

Nici autoritățile de la Kiev nu au comentat atacul.

Sistemul NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) au confirmat existența unui incendiu la uzină.

Uzina a fost inaugurată în septembrie 1966.