LIVE TEXT În cursul nopții, Rusia a lansat 147 de drone de atac: incendii, case avariate, o locomotivă și răniți. Război în Ucraina, ziua 1484

UPDATE 10:55 În noaptea de 18 martie, Rusia a lansat 147 de drone de atac de tip Shahed, „Gerbera” și „Italmas”. Sub atac s-au aflat regiunile Harkiv, Sumî, Odesa și Cernihiv. Din cele 147 de drone, peste 70 au fost de tip Shahed. Militarii ucraineni au reușit să neutralizeze 128 de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei. Forțele Aeriene precizează că, în urma atacului rusesc, au fost confirmate 15 lovituri cu drone în 12 locații, iar resturi de drone au căzut în alte trei zone. Informațiile au fost comunicate de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în cursul nopții, forțele ruse au lovit cu o dronă sectorul locativ din orașul Zolociv. La fața locului a izbucnit un incendiu, au ars două case de locuit private distruse. Conform datelor preliminare ale salvatorilor, cinci persoane au fost rănite.

Poliția Națională a Ucrainei a anunțat că, în ultimele 24 de ore, regiunea Sumî a fost vizată de 38 de atacuri asupra a 26 de localități, fiind folosite bombe aeriene ghidate, sisteme reactive de artilerie, artilerie, mortiere și drone.

În comunitatea Krasnopillia au fost răniți doi civili, iar o locuință a fost avariată. În comunitatea Kîrîkivka au fost atacate obiecte de infrastructură de transport și o clădire administrativă.

Șeful administrației militare regionale Odesa, Oleh Kiper, a anunțat că forțele ruse au atacat un obiect de infrastructură critică din regiune, iar o parte din echipamente a fost avariată. „Din fericire, nu sunt victime. Incendiul izbucnit la fața locului a fost lichidat rapid de salvatori. Intervențiile pentru înlăturarea consecințelor atacului continuă”, a precizat acesta.

Totodată, Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor a informat că forțele ruse au atacat infrastructura feroviară civilă din regiunea Cernihiv. O dronă a lovit un locomotivă, provocând un incendiu. În urma atacului, mecanicul și ajutorul său au fost răniți, iar la fața locului intervin echipele de intervenție.