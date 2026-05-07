LIVE TEXT (FOTO) Atac la Harkiv: printre răniți sunt și trei copii. Război în Ucraina, ziua 1534

UPDATE 13:55 În dimineața zilei de 7 mai, trupele ruse au atacat orașul Harkiv. Nouă persoane au fost rănite. Informația a fost comunicată de primarul orașului, Ihor Terehov. Printre cele nouă persoane rănite se numără și trei copii. De asemenea, 38 de case particulare au fost avariate. Anterior, Terehov a anunțat că, în urma atacului, au fost distruse un automobil și un pavilion comercial.

Sursă galerie foto: Telegram

UPDATE 11:09 Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunțat că, pe 9 mai, accesul la internetul mobil va fi restricționat la Moscova, inclusiv pentru așa-numitele „liste albe” de site-uri și pentru serviciile de schimb de SMS-uri.

Ministerul susține că măsura este necesară „pentru asigurarea securității evenimentelor festive dedicate Zilei Victoriei din 9 mai”.

Totodată, autoritățile ruse afirmă că nu intenționează să oprească sau să limiteze internetul mobil în capitala rusă în zilele de 7 și 8 mai.

Pe 5 mai, locuitorii din Moscova și Sankt Petersburg au început să reclame probleme de acces la internetul mobil. În jurul prânzului, Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunțat că blocajele temporare introduse din motive de securitate au fost ridicate, iar accesul la internet a fost restabilit.

UPDATE 11:05 De la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, lansată pe 24 februarie 2022, Rusia ar fi pierdut 1 338 060 de militari, potrivit datelor publicate pe 7 mai de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Conform sursei citate, în ultimele 24 de ore, armata rusă ar fi înregistrat încă 890 de pierderi umane.

UPDATE 8:30 Autoritățile ruse susțin că Ucraina a atacat, în noaptea de 7 mai, orașul Breansk, iar în urma loviturii 13 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii, Aleksandr Bogomaz, citat de Meduza.

Potrivit acestuia, persoanele rănite au fost transportate la spital. Bogomaz afirmă că atacul a vizat zone rezidențiale. Conform declarațiilor sale, două blocuri de locuințe au fost avariate, fiind afectate peste 20 de apartamente și 40 de automobile.

Guvernatorul nu a precizat cu ce armament ar fi fost efectuat atacul. Ulterior, acesta a declarat că sistemele de apărare antiaeriană ruse ar fi distrus 121 de drone ucrainene deasupra regiunii Breansk în cursul nopții.

În regiunea Samara, autoritățile au anunțat în noaptea de 7 mai alertă de rachetă.

UPDATE 8:25 Forțele ruse au lansat, în noaptea de 7, 102 drone asupra Ucrainei, dintre care 92 au fost doborâte sau neutralizate de apărarea antiaeriană ucraineană, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit autorităților ucrainene, atacul a început în seara zilei de 6 mai, în jurul orei 19:00. Armata rusă a folosit drone de atac de tip „Shahed”, „Gerbera” și „Italmas”, precum și drone-imitatoare.

Conform datelor preliminare prezentate la ora 08:00, forțele de apărare ale Ucrainei au distrus 92 de drone rusești în nordul și estul țării.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au precizat că atacul continua și în dimineața zilei de 7 mai, mai multe drone rusești aflându-se încă în spațiul aerian ucrainean.