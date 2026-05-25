LIVE TEXT Forțele ucrainene au lovit depozite de muniții și combustibil ale armatei ruse. Război în Ucraina, ziua 1552

UPDATE 20:35 În noaptea de 25 mai, Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat mai multe obiective militare de pe teritoriul Federației Ruse, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit sursei, armata ucraineană a lovit depozitul petrolier „Beleț”, situat în orașul Unecea din regiunea Briansk a Federației Ruse. Conform Statului Major, obiectivul furnizează combustibil armatei ruse. Amploarea pagubelor provocate este în curs de evaluare.

De asemenea, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat un depozit de muniții al armatei ruse din Mejgorie, în Crimeea ocupată temporar, un alt depozit de muniții din apropierea localității Novoianisol și un depozit de artilerie de campanie din zona localității Kremenevka, în regiunea Donețk.

Totodată, potrivit Statului Major ucrainean, a fost lovit și un depozit de materiale tehnico-militare al armatei ruse în apropierea orașului Dokuciaievsk, din regiunea Donețk. Sub atac s-au aflat și un nod de comunicații al unei unități ruse din Ivanovka, regiunea Donețk, precum și un pluton de comandă al unei unități de artilerie ruse din localitatea Troițkoe, regiunea Zaporojie.

UPDATE 17:30 Ministerul rus de Externe a amenințat că Forțele Armate ale Federației Ruse vor lovi întreprinderi din industria de apărare, „centre de luare a deciziilor” și puncte de comandă din Kiev, ca răspuns la atacul asupra unui cămin din regiunea Lugansk, anexată de Rusia.

Ministerul i-a îndemnat pe cetățenii străini, inclusiv pe diplomați, să părăsească „cât mai curând posibil” Kievul, iar locuitorii orașului au fost avertizați să nu se apropie de obiectivele infrastructurii militare și administrative ale „regimului Zelenski”.

Rusia acuză Ucraina că, în noaptea de 22 mai, Forțele Armate ucrainene au lansat un atac asupra orașului Starobelsk din regiunea Lugansk. Autoritățile ruse susțin că a fost lovit un cămin al unui colegiu pedagogic, iar 21 de persoane și-au pierdut viața. La rândul său, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că militarii ucraineni au atacat în zona Starobelsk cartierul general al armatei ruse „Rubikon”.

După atacul asupra Starobelskului, președintele rus Vladimir Putin le-a ordonat militarilor să pregătească „un răspuns”. În noaptea de 24 mai, Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv asupra Kievului, folosind inclusiv rachete lansate din sistemul „Oreșnik”.

În urma atacului au fost avariate centre comerciale și instituții culturale. Două persoane au murit, iar alte 81 au fost rănite.

UPDATE 14:08 Două persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite în urma unui atac cu rachete lansat de forțele ruse asupra regiunii Harkiv, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei pe 25 mai.

Potrivit autorităților ucrainene, în urma bombardamentului a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi. De asemenea, au fost avariate depozite, un bloc de locuințe și mai multe automobile.

Salvatorii au intervenit pentru stingerea incendiului, care „a fost lichidat în scurt timp”.

Ministerul de Interne ucrainean a precizat că bilanțul victimelor ar putea fi actualizat, informațiile privind persoanele afectate fiind „în curs de clarificare”.

UPDATE 14:05 Cel puțin 10 persoane au fost rănite, inclusiv un copil de șase ani, în urma unui atac rusesc asupra orașului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk, care a provocat distrugeri la un bloc de locuințe, au anunțat autoritățile ucrainene.

Șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja, a precizat că patru dintre răniți au fost spitalizați, iar doi bărbați și o femeie se află în stare gravă.

Anterior, autoritățile raportaseră cinci răniți, printre care și un copil de șase ani. Printre persoanele internate inițial se numărau un tânăr de 18 ani și doi bărbați de 43 și 45 de ani, aflați în stare de gravitate medie.

UPDATE 13:50 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat că bilanțul victimelor în urma atacului rusesc de pe 24 mai asupra Kievului a ajuns la 87 de răniți, inclusiv trei copii, în timp ce aproximativ 300 de obiective din capitala ucraineană au fost avariate. Potrivit liderului de la Kiev, cele mai multe dintre clădirile afectate sunt locuințe, aproape 150 de case și blocuri locative.

„Până în acest moment, în capitală au fost raportate 87 de persoane rănite, inclusiv trei copii. Douăzeci și una dintre acestea au fost spitalizate, iar celelalte primesc îngrijiri medicale”, a transmis Zelenski.

Acesta a precizat că intervențiile continuă în raioanele Șevcenkivski și Podilski din Kiev, unde aproape 100 de salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență sunt mobilizați pentru înlăturarea consecințelor bombardamentelor.

„Protecția trebuie consolidată: sprijinul pentru apărarea antiaeriană rămâne o prioritate zilnică a activității de politică externă a Ucrainei, la toate nivelurile”, a declarat președintele ucrainean, reiterând apelul către partenerii occidentali pentru întărirea capacităților de apărare aeriană. „Presiunea asupra agresorului – precum și asumarea răspunderii pentru toate aceste lovituri – trebuie asigurate”, a subliniat Zelenski.

Președintele Ucrainei a mulțumit totodată partenerilor internaționali care au condamnat atacul și celor care sunt pregătiți să sprijine Ucraina „prin acțiuni concrete”.

UPDATE 10:54 Ucraina anunță că a respins un nou atac masiv cu drone lansat de Rusia în noaptea de 25 mai. Potrivit Forțelor ucrainene, armata rusă a lansat 262 de drone de diferite tipuri, lansate inclusiv din Crimeea anexată.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat 246 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Autoritățile ucrainene au raportat lovituri directe în nouă locații, iar fragmente de drone doborâte au căzut în alte șapte zone. La momentul publicării comunicatului, atacul era încă în desfășurare, mai multe drone aflându-se în spațiul aerian ucrainean.

UPDATE 10:35 Regiunea Iaroslavl din Rusia a fost atacată în noaptea de 25 mai cu drone ucrainene, iar circulația transportului la ieșirea din oraș în direcția Moscovei a fost temporar suspendată, a anunțat guvernatorul regiunii, Mihail Evraev, citat de Meduza. Potrivit acestuia, în urma atacului, o femeie a suferit „răni ușoare”. Până dimineață, circulația spre Moscova a fost reluată.

Totodată, potrivit autorităților ruse, forțele ucrainene au atacat și orașul Belgorod. În urma atacului cu rachete, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice, fiind înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă. De asemenea, în oraș a fost avariată fațada unei clădiri administrative, spun autoritățile din regiune. În orașul Graivoron, o dronă ucraineană ar fi lovit un automobil, iar un bărbat a murit.

UPDATE 10:30 Rusia a pierdut aproximativ 1,3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a publicat datele pe 25 mai. În ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat 1 020 de pierderi omenești.

UPDATE 8:35 Regatul Unit, Franța și alte state membre NATO ar fi blocat un plan potrivit căruia fiecare membru al alianței ar fi urmat să contribuie cu 0,25% din PIB pentru ajutor militar destinat Ucrainei, a relatat The Telegraph pe 24 mai, citând o sursă din cadrul alianței. The Kyiv Independent a remarcat că informația a apărut la scurt timp după „decizia surprinzătoare” a Regatului Unit de a relaxa unele sancțiuni privind petrolul rusesc, „ceea ce afectează și mai mult imaginea Londrei ca unul dintre cei mai consecvenți parteneri ai Ucrainei”, scrie presa ucraineană.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a declarat jurnaliștilor, pe 22 mai, că propunerea ar urma, cel mai probabil, să fie respinsă.

„Nu cred că această propunere va fi acceptată, deoarece există multă opoziție față de acest prag fix de 0,25%”, a spus el.

Rutte nu a precizat ce state se opun inițiativei, însă o sursă NATO a declarat pentru The Telegraph că printre opozanți se numără Regatul Unit, Franța, Canada, Italia și Spania. „Nu sunt foarte entuziaste de această idee”, a spus sursa citată.

Pe 19 mai, Regatul Unit a emis o licență temporară care permite importul de motorină și combustibil pentru aviație produse din petrol rusesc, dacă „produsele au fost procesate într-o țară terță”. Guvernul britanic a emis, de asemenea, o licență care permite transportul maritim și livrarea gazului natural lichefiat (GNL) provenit de la terminalele rusești Sahalin-2 sau Yamal. Londra și-a cerut ulterior scuze pentru modul defectuos în care a comunicat decizia. Cu toate acestea, licențele rămân în vigoare.

Potrivit sursei citate de The Telegraph, cel puțin alte șapte state membre NATO au susținut planul propus de Rutte. Toate aceste state ar cheltui deja peste 0,25% din PIB pentru ajutor militar acordat Kievului.