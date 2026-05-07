LIVE TEXT Forțele ruse au lansat 102 drone. Ucrainenii ar fi atacat orașul Breansk: autoritățile din Rusia raportează 13 răniți. Război în Ucraina, ziua 1534

UPDATE 8:30 Autoritățile ruse susțin că Ucraina a atacat, în noaptea de 7 mai, orașul Breansk, iar în urma loviturii 13 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii, Aleksandr Bogomaz, citat de Meduza.

Potrivit acestuia, persoanele rănite au fost transportate la spital. Bogomaz afirmă că atacul a vizat zone rezidențiale. Conform declarațiilor sale, două blocuri de locuințe au fost avariate, fiind afectate peste 20 de apartamente și 40 de automobile.

Guvernatorul nu a precizat cu ce armament ar fi fost efectuat atacul. Ulterior, acesta a declarat că sistemele de apărare antiaeriană ruse ar fi distrus 121 de drone ucrainene deasupra regiunii Breansk în cursul nopții.

În regiunea Samara, autoritățile au anunțat în noaptea de 7 mai alertă de rachetă.

UPDATE 8:25 Forțele ruse au lansat, în noaptea de 7, 102 drone asupra Ucrainei, dintre care 92 au fost doborâte sau neutralizate de apărarea antiaeriană ucraineană, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit autorităților ucrainene, atacul a început în seara zilei de 6 mai, în jurul orei 19:00. Armata rusă a folosit drone de atac de tip „Shahed”, „Gerbera” și „Italmas”, precum și drone-imitatoare.

Conform datelor preliminare prezentate la ora 08:00, forțele de apărare ale Ucrainei au distrus 92 de drone rusești în nordul și estul țării.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au precizat că atacul continua și în dimineața zilei de 7 mai, mai multe drone rusești aflându-se încă în spațiul aerian ucrainean.