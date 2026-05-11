LIVE TEXT Fostul adjunct al lui Zelenski, Ermak, acuzat într-o anchetă majoră de corupție. Război în Ucraina, ziua 1538

UPDATE 22:00 Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a fost acuzat de spălare de bani în cadrul unei ample anchete de corupție, a declarat Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) într-un comunicat, conform Kyiv Independent.

Deși nu este numit în comunicatul SAPO, șeful de cabinet în cauză este Andrii Ermak, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine familiarizată cu cazul pentru Kyiv Independent.

„Voi comenta după finalizarea anchetei”, a declarat Andrii Ermak jurnaliștilor la scurt timp după ce a fost acuzat.

Andrii Ermak este anchetat într-o anchetă privind o schemă de corupție de 100 de milioane de dolari centrată pe monopolul nuclear de stat Energoatom. Ancheta Energoatom, lansată anul trecut, este cea mai mare anchetă de corupție din mandatul lui Zelenski.

Nouă suspecți au fost deja acuzați în cazul Energoatom, printre care Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski, fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov și fostul ministru al Energiei și Justiției, Herman Halushchenko.

Suspecții din cazul Energoatom ar fi dat bani lui Cernîșov pentru construirea de case de lux în apropiere de Kiev, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.

Una dintre casele de lux din apropierea Kievului finanțate prin schema de corupție Energoatom era destinată lui Andrii Ermak, a adăugat sursa.

UPDATE 16:47 Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, au semnat pe 11 mai o scrisoare de intenție pentru aprofundarea cooperării în dezvoltarea tehnologiilor de apărare. Semnarea documentului a avut loc în aceeași zi în care Pistorius a sosit la Kiev într-o vizită neanunțată, axată pe extinderea cooperării în domeniul apărării dintre cele două țări, relatează presa ucraineană.

Oficialii au anunțat lansarea „Brave Germany”, o inițiativă comună menită să dezvolte tehnologiile de apărare și să sprijine startup-urile inovatoare.

Susținut de platforma ucraineană de tehnologii de apărare Brave1, proiectul va oferi granturi companiilor ucrainene și germane care activează în sectorul apărării, a transmis Ministerul Apărării al Ucrainei pentru Kyiv Independent.

„Astăzi, Germania este principalul furnizor mondial de asistență de securitate pentru Ucraina, reprezentând aproximativ o treime din tot ajutorul acordat țării noastre”, a declarat Fedorov.

„Anul viitor vom începe să primim aceste rachete, iar acesta este pentru noi un pachet de ajutor fără precedent”, a spus Fedorov, mulțumind Germaniei și pentru sprijinul acordat în alte domenii ale apărării antiaeriene, inclusiv pentru finanțarea dronelor interceptoare, a sistemelor IRIS-T și a rachetelor pentru acestea.

Potrivit lui Fedorov, Ucraina rămâne interesată de rachetele germane Taurus, care au o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, deși Kievul deține deja arme cu capabilități similare.

„Nu poți avea niciodată prea multe astfel de arme”, a declarat Fedorov.

„Aș dori, de asemenea, să-mi exprim recunoștința pentru calitatea acestui sprijin și pentru ajutorul oferit în domeniile-cheie ale apărării noastre — în primul rând apărarea antiaeriană”, a spus el.

Referindu-se la viitoarea cooperare în domeniul apărării cu Germania, Fedorov a spus că Kievul și Berlinul au semnat pe 14 aprilie un contract major pentru achiziția a sute de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, iar Germania a început deja să finanțeze acordul.

UPDATE 14:31 Ucraina a transmis Rusiei listele cu prizonierii de război pentru un schimb planificat și se așteaptă ca Statele Unite să contribuie la asigurarea implementării acordului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 11 mai, relatează The Kyiv Independent.

Declarația vine pe fondul incertitudinilor privind schimbul propus, după ce dictatorul rus Vladimir Putin a afirmat pe 9 mai că Kievul nu a prezentat nicio propunere referitoare la un schimb de prizonieri.

„Listele au fost transmise și ne așteptăm ca partea americană să fie activă în asigurarea implementării acestui acord”, a spus Zelenski după un briefing susținut de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Președintele american Donald Trump a anunțat pe 8 mai un schimb de prizonieri și o încetare temporară a focului în războiul Rusiei împotriva Ucrainei pentru perioada 9–11 mai, în contextul celebrării Zilei Victoriei în Rusia.

„Această încetare a focului va include suspendarea tuturor activităților kinetice, precum și un schimb de câte 1000 de prizonieri din fiecare țară”, a spus el.

Umerov a călătorit la Miami pe 7 mai pentru discuții cu emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, axate pe schimbul de prizonieri și pe eforturile mai ample de relansare a negocierilor de pace cu Rusia, aflate în impas.

Vizita a avut loc în contextul în care negocierile de pace mediate de SUA între Kiev și Moscova sunt blocate de mai bine de două luni, iar Washingtonul se concentrează tot mai mult asupra conflictului cu Iranul.

Potrivit lui Zelenski, Umerov a discutat, de asemenea, în timpul vizitei sale în SUA, posibile formate pentru viitoare negocieri la nivel înalt menite să pună capăt războiului la scară largă declanșat de Rusia.

UPDATE 11:53 Toate clusterele din procesul de negociere pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea fi deschise în luna iulie, iar primul cluster ar urma să fie lansat până la sfârșitul lunii iunie. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles, notează Ukrinform.

„Astăzi voi îndemna toate statele membre să deschidă oficial, cât mai curând posibil, toate clusterele”, a afirmat Kos.

Ea a precizat că primul cluster, „Fundamentele”, ar putea fi deschis până la finalul lunii iunie, în timpul președinției cipriote a Consiliului UE, în timp ce restul clusterelor ar putea fi deschise în iulie.

Potrivit lui Kos, o mare parte din lucrările pregătitoare au fost deja finalizate, astfel încât „totul este pregătit pentru deschiderea formală”.

Anterior, președintele ucrainean ucrainean Volodimir Zelenski a discutat, pe 9 mai, cu președintele Consiliului European, António Costa, despre pașii privind integrarea europeană a Ucrainei.

Pe 4 mai, după o întrevedere cu Costa, Zelenski și-a exprimat speranța că toate clusterele de negociere vor fi deschise într-un ritm accelerat.

UPDATE 11:40 Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a sosit pe 11 mai la Kiev într-o vizită neanunțată, pentru discuții privind cooperarea în domeniul apărării cu Ucraina, relatează presa ucraineană.

Vizita se concentrează pe consolidarea parteneriatului strategic germano-ucrainean, în special în ceea ce privește producția comună de armament, a declarat oficialul german.

„Accentul este pus pe dezvoltarea în comun a sistemelor fără pilot de ultimă generație, pe toate tipurile de rază, în special în domeniul loviturilor la distanță mare”, a declarat Pistorius pentru agenția de presă DPA.

Berlinul este principalul donator militar al Kievului și un partener-cheie în sectorul industriei de apărare. Cele două țări și-au consolidat parteneriatul printr-un acord semnat pe 14 aprilie, care extinde cooperarea în domeniile apărării aeriene, armelor cu rază lungă de acțiune, dronelor și munițiilor.

UPDATE 08:40 O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma atacurilor rusești din regiunea Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare din Zaporijjea, Ivan Fedorov.

În ultimele 24 de ore, regiunea Zaporijjea a fost ținta a 785 de atacuri asupra a 36 de localități. Printre acestea, 630 de drone de diferite tipuri au vizat orașe și sate precum Staroukraiinka și Orihiv.

În urma atacurilor rusești, 16 clădiri și vehicule au fost avariate. Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și securizarea zonelor afectate.