LIVE TEXT Atac nocturn asupra regiunilor Kiev și Odesa: circa 15 de drone rusești interceptate de apărarea antiaeriană în capitală. Război în Ucraina, ziua 1473

UPDATE 11:25 Regiunea Kiev a fost ținta atacurilor rusești din timpul nopții, a anunțat guvernatorul Mikola Kalașnik. Aproximativ 15 drone rusești au fost distruse înainte de a ajunge în regiune.

Potrivit autorităților locale, nu au fost înregistrate lovituri asupra infrastructurii critice, iar niciun locuitor nu a fost rănit.

În timpul operațiunii au fost folosite și drone interceptoare din cadrul proiectului „Cer Curat”. Autoritățile au precizat că, de la lansarea proiectului „Cer Curat”, în urmă cu un an, au fost doborâte aproximativ 2 700 de ținte aeriene inamice.

UPDATE 11:15 Noaptea, forțele ruse au atacat regiunea Odesa cu drone de luptă. Au fost înregistrate daune la infrastructura portuară, a anunțat guvernatorul regiunii Oleh Kiper.

„Au izbucnit incendii de proporții, care au fost localizate rapid de echipele de salvare”, a transmis Kiper.

UPDATE 09:25 Cel puțin șapte persoane au murit, iar peste zece au fost rănite, printre victime aflându-se și trei copii, în orașul Harkiv, unde o rachetă balistică rusească a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului, o scară a clădirii a fost complet distrusă, iar etajele superioare ale unui imobil vecin au fost grav avariate, a transmis în dimineața zilei de sâmbătă, 7 martie, președintele Volodimir Zelenski.

Până în prezent, autoritățile ucrainene au confirmat șapte persoane decedate și peste zece răniți. Președintele a menționat că sub ruine ar putea fi încă oameni, iar operațiunile de căutare continuă.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei. Conform datelor oficiale, 29 de rachete, aproape jumătate dintre ele balistice, precum și 480 de drone, majoritatea de tip Shahed, au fost folosite în loviturile din ultimele ore.

Loviturile au vizat în special infrastructura energetică din Kiev, precum și din regiunile Hmelnițki și Cernăuți. De asemenea, infrastructura feroviară din regiunea Jîtomîr a fost atacată. Pagube au mai fost raportate în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporijjea, Vinnîțea, Odesa, Poltava, Sumî și Cerkasî.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că aceste atacuri „brutale împotriva vieții” trebuie să primească un răspuns din partea partenerilor internaționali. El a subliniat că Rusia nu a renunțat la încercările de a distruge infrastructura civilă și critică a Ucrainei, motiv pentru care sprijinul internațional trebuie să continue.