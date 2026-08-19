LIVE TEXT Atac cu drone ucrainene asupra Rusiei: 27 de drone interceptate în regiunea Tula. Război în Ucraina, ziua 1638

UPDATE 08:52 Drone ucrainene au atacat regiunile Tula și Nijni Novgorod din Rusia în noaptea de 19 august, au relatat canalele de monitorizare, transmite The Kyiv Independent.

Martorii de la fața locului au raportat explozii în Novomoskovsk, regiunea Tula, în timp ce drone au fost doborâte în apropierea unei clădiri rezidențiale din orașul Dzerjinsk, regiunea Nijni Novgorod, potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus.

Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Mileaev, a confirmat că a avut loc un atac ucrainean cu drone, afirmând că apărarea antiaeriană a Rusiei a interceptat 27 de drone.

„Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate pagube la clădiri sau infrastructură”, a declarat acesta.