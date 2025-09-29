Kellog: Nu există zone interzise. Președintele SUA, Donald Trump, a autorizat Ucraina să lanseze atacuri cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus

Președintele SUA, Donald Trump, a autorizat Ucraina să lanseze atacuri cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus, a declarat trimisul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, scrie The Moscow Times. El a precizat că, în declarațiile lor publice, Trump, precum și vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, au precizat clar că Forțele Armate Ucrainene (Forțele Armate Ucrainene) își pot folosi capacitățile existente pentru a lansa atacuri în adâncul Rusiei. „Nu există zone interzise”, a subliniat Kellogg.

Întrebat dacă SUA vor transfera la Kiev rachetele „Tomahawk” cu rază de acțiune de 2500 de kilometri pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat anterior, Kellogg a răspuns că nu a fost luată încă o decizie finală. Anterior, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Casa Albă discută activ posibilitatea de a furniza Kievului rachete de croazieră. „Decizia finală în această privință va fi luată de președinte. Președintele va face ceea ce este în interesul Statelor Unite”, a precizat Vance.

Conform surselor publicației The Telegraph, Zelenski i-a cerut lui Trump rachete „Tomahawk” în timpul unei întâlniri în marja Adunării Generale a ONU. El a menționat că acest lucru l-ar ajuta pe președintele rus Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor. Zelenski a relatat ulterior că Trump a promis că va lua în considerare cererea sa. Liderul ucrainean a sugerat, de asemenea, atacuri asupra centrelor de putere rusești. „Trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene”, a spus Zelenski despre oficialii Kremlinului. „Au nevoie de ele. Dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie oricum de el [de un adăpost antiaerentă].”

Anterior, surse din Wall Street Journal au relatat că oficialii ucraineni vor vizita Washingtonul pentru a discuta cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, posibilitatea de a furniza Forțelor Armate Ucrainene rachete „Tomahawk” și alte arme cu rază lungă de acțiune. Cu toate acestea, sursele publicației au subliniat că, deși Trump i-a spus lui Zelenski că nu se opune atacurilor cu rază lungă de acțiune, nu și-a asumat niciun angajament în acest sens. Anterior, administrația Trump nu permisese Kievului să folosească rachete, inclusiv ATACMS, pentru a ataca Rusia.