Jurnalist de investigații de la publicația independentă Novaya Gazeta, reținut la Moscova

Jurnalistul Oleg Roldugin, redactor-șef adjunct al ziarului independent rus Novaya Gazeta și care a publicat investigații despre creatorii aplicației de mesagerie susținute de statul rus, Max, a fost reținut sub suspiciunea utilizării ilegale a datelor cu caracter personal și este interogat, a relatat agenția de stat rusă RIA Novosti, citând surse din forțele de ordine, scrie Meduza.

Forțele de securitate au efectuat anterior percheziții la birourile din Moscova ale Novaya Gazeta. Agenția de stat rusă TASS a declarat că percheziția este legată de dosarul lui Roldugin.

Potrivit Novaya Gazeta, Roldugin a fost dus la Direcția Principală de Investigații a Ministerului de Interne din Moscova pentru interogatoriu, după ce în acea dimineață a avut loc o percheziție la domiciliul său. Până la ora 17:00, avocatului său nu i s-a permis accesul la el.

Roldugin este unul dintre fondatorii ziarului Sobesednik, care și-a încetat activitatea în septembrie 2024. El a realizat investigații privind corupția din cadrul Administrației Prezidențiale a Rusiei și privind proprietățile fostului prim-ministru Dmitri Medvedev, potrivit publicației independente Novaya Gazeta Europe. La Novaya Gazeta, el a publicat investigații despre cercul apropiat al lui Ramzan Kadîrov și despre creatorii aplicației de mesagerie susținute de statul rus, Max.