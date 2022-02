Jens Stoltenberg, după ce Rusia a invadat Ucraina: „NATO își intensifică sprijinul cu rachete pentru apărare aeriană, arme antitanc, precum și ajutor umanitar și financiar”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, anunță că în urma unei discuții cu președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, alianța a decis să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina, acordând rachete pentru apărare aeriană, arme antitanc, precum și ajutor umanitar și financiar.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.