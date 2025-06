Iulia Navalnaia, soția opozantului rus Alexei Navalnîi, a cărui moarte a trezit mai multe semne de întrebare, a declarat că Crimeea, care a fost ocupată în 2014 de către Federația Rusă, aparține, de drept, Ucrainei, dar Rusiei de fapt, ceea ce ar face „complicată” întoarcerea teritoriului sub controlul Kievului.

Navalnaia a fost întrebată, în cadrul unui interviu în Finlanda, cum ar acționa dacă ar conduce Federația Rusă și cum s-ar poziționa față de UE și NATO. Aceasta a spus că cetățenii ruși se simt europeni. În plus, conform reprezentantei opoziției, „nu există nicio problemă” în privința aderării Ucrainei la UE și NATO. „Ucraina este o țară absolut independentă și este decizia țării unde să adere și din ce alianțe să facă parte”, a declarat Navalnaia.

Totuși, când a fost întrebată dacă Crimeea ar reveni sub control ucrainean, în scenariul în care ea ar conduce Rusia, soția disidentului rus a spus că „va fi o întrebare complicată, pentru că, nu uitați, milioane de oameni au pașapoarte ruse”.

United24, o inițiativă lansată de Volodimir Zelenski, a comentat declarația lui Navalnaia, subliniind că ocuparea și eliberarea forțată de pașapoarte rusești nu înseamnă că Crimeea aparține Rusiei – „un lucru pe care Iulia Navalnaia ar trebui să îl știe”.

Does handing out Russian passports make a territory Russian?



No, it doesn’t — and @yulia_navalnaya should know that. pic.twitter.com/k6E9Fv4brg