Incendiu la București. 45 de persoane evacuate

UPDATE: Incendiul a fost lichidat, informează ISU București-Ilfov

Un incendiu s-a produs, sâmbătă dimineață, 18 octombrie, într-un bloc cu 10 etaje aflat în sectorul 6 al Bucureștiului. Flăcările au izbucnit la subsolul clădirii, acolo unde unde funcționează un centru spa, transmite Digi24.

Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor cu 10 autospeciale de stingere, una de salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare și trei ambulanțe. De asemenea, a fost trimis un mesaj RO-Alert pentru cetățenii din zonă.

Incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 mp și se lucrează la lichidarea acestuia și la ventilarea spațiilor, potrivit ISU. De asemenea, din clădire au fost evacuate 45 de persoane. De asemenea, o persoană a fost asistată medical, suferind arsuri la mâini, mai transmite sursa citată.