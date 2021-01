Donald Trump cel Singur. Cele „13 zile de pericol” în care se mai află democrația din SUA. Rusia, China, Iran și Venezuela jubilează – ANALIZĂ

America încă mai are de înfruntat „13 zile de pericol” înainte de plecarea efectivă a lui Donald Trump de la Casa Albă, care și-a provocat susținătorii să comită un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar în momentul în care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, se arată într-o analiză CNN.

În timp ce republicanii iau în calcul demiterea lui Trump, pe motiv de sănătate psihică, cei mai apropiați consilieri ai lui Trump încep să îl abandoneze ori să-l evite ca pe un „ciumat”, informează Axios.

Scenele de violență din Congres au provocat reacții ironice și chiar batjocoritoare din partea Rusiei, Chinei, Iranului ori Venezuelei, conform Reuters și Agerpres.

„Și-a ieșit complet din minți”, a declarat pentru CNN, sub protecția anonimatului, o sursă apropiată lui Donald Trump.

După confirmarea în Congresul SUA a victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidențțiale, Trump a anunțat că va asigura un transfer pașnic de putere „chiar dacă nu sunt total de acord cu rezultatul alegerilor, iar faptele mă susțin”, după cum a adăugat președintele încă în exercițiu.

Conform Axios, această simplă declarație a fost rezultatul mai multor ore de eforturi ale consilierilor lui Trump, care au încercat să îl facă pe acesta să accepte realitatea.

„Oricine se află acum într-un birou federal trebuie să stea cu ochii pe Donald Trump, deoarece gândește și se comportă într-un mod irațional în aceste momente”, a spus pentru CNN Douglas Brinkley, istoric american specializat în mandatele președinților SUA.

Discuțiile privind o posibilă înlăturare imediată din funcție a lui Donald Trump, se poartă chiar de către republicani de data aceasta în jurul celui de-al 25-lea amendament al Constituţiei americane, care îi autorizează pe vicepreşedinte şi o majoritate a cabinetului să îl declare pe preşedinte „inapt” să îşi exercite funcţiile.

