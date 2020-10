Donald Trump, externat din spital, deși are COVID, și îi îndeamnă pe americani să iasă din casă: „Nu lăsaţi virusul să vă domine viața”

Președintele american Donald Trump a fost externat, după doar trei zile petrecute în spital, și s-a întors la Casa Albă. La câteva ore după revenirea la Casa Albă, Trump a transmis un mesaj în care le recomandă americanilor să nu se teamă de virus și să iasă din case.

„Am învăţat atât de multe despre coronavirus. Şi un lucru e sigur: nu-l lăsaţi să vă domine! Nu vă temeţi de el! Îl veţi învinge. Avem cele mai bune echipamente medicale, avem cele mai bune medicamente, toate dezvoltate recent, şi îl veţi învinge. Am mers la spital şi nu mă simţeam prea bine. Apoi, acum două zile puteam să şi plec. Acum două zile mă simţeam grozav, mai bine decât m-am simţit după multă vreme. Am mai spus-o, mai bine ca acum 20 de ani”, a spus Trump.

„Avem cea mai măreaţă ţară din lume. Ne întoarcem la treabă. Eu voi fi în faţă. Ca lider al vostru trebuia s-o fac. Ştiam că există acest pericol, dar a trebuit s-o fac. Există un risc, un pericol, dar asta este OK. Acum mă simt mai bine. Poate sunt imun, nu ştiu. Dar nu-l lăsaţi să vă domine vieţile. Ieşiţi! Aveţi grijă! Avem cele mai bune medicamente din lume. Toate obţinute în scurt timp. Şi sunt toate pe cale să fie aprobate, iar vaccinurile vor veni din clipă în clipă”, a adăugat el.

SUA este cea mai afectată țară de COVID. Bilanțul cazurilor de COVID în SUA a depășit cifra de 7 milioane de infectări. Peste 200 de mii de persoane au decedat în urma complicațiilor, iar aproape 5 milioane sau vindecat.