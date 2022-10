Doi finlandezi au „anexat” locul de parcare al consulului rus și l-au pictat în culorile steagului Ucrainei: „A fost referendum în doi”

Doi finlandezi au pictat locul de parcare al unui consul rus în culorile steagului ucrainean. Ei și-au numit acțiunea rezultatul unui „referendum în doi” privind „anexarea” locului de parcare în favoarea Ucrainei. Autoritățile locale au anunțat că nu vor îndepărta vopseaua, relatează Digi 24.

Jarno Virtala şi Markus Mattsson au decis să picteze în culorile steagului Ucrainei – galben și albastru – locul de parcare al consulului rus Pyotr Plihin, rezervat special acestuia. Cei doi au spus că a fost o formă de protest față de modul în care Rusia a anexat prin așa zise referendumuri teritorii ale Ucrainei. În acest fel, cei doi finlandezi și-au arătat susținerea pentru ucraineni.

Cel care a avut ideea a fost Jarno Virtala, iar după jumătate de oră i s-a alăturat Markus Mattsson. A fost o întâlnire ad-hoc, cei doi necunoscându-se înainte. „Am organizat un referendum cu doi oameni privind anexarea locului de parcare la Ucraina. Sută la sută dintre alegători au fost de acord și nu au fost exprimate păreri opuse, așa că am decis să sărbătorim rezultatele pictând pe loc un steag al Ucrainei”, a scris pe rețelele sociale Markus Mattsson.

Consulul rus nu a fost foarte fericit când a văzut ce s-a întâmplat, a povestit Jarno Virtala. „Cred că nu-i plăceau deloc culorile”, a glumit el.

🚨Breaking: There has been a referendum in Turku, Finland. The car park of the russian consul to Finland has been annexed to Ukraine 🇺🇦! More (in Finnish) at https://t.co/wNqPkq4Nr4 pic.twitter.com/MXpdfprYyb