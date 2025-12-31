De la Orbán la Vučić. Cine sunt liderii europeni felicitați de Putin cu ocazia Anului Nou

Kremlinul a făcut publică lista liderilor europeni și regionali cărora președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a trimis telegrame de felicitare cu ocazia Anului Nou, informează publicația Evropeiskaia Pravda, citând serviciul de presă al Kremlinului.

Potrivit sursei, liderul de la Kremlin i-a felicitat pe președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, precum și pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

De asemenea, mesaje de felicitare au fost transmise președintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și premierului Armeniei, Nikol Pașinian.

În lista publicată inițial de Kremlin nu se regăsea premierul Slovaciei, Robert Fico, care a efectuat o vizită la Moscova la sfârșitul lunii decembrie. Ulterior, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a precizat pentru agenția afiliată Kremlinului, TASS, că și Robert Fico a primit o telegramă de felicitare din partea lui Vladimir Putin.

Pe 22 decembrie, premierul slovac Robert Fico a purtat negocieri cu Putin la Moscova, întâlnire care a amplificat tensiunile în relațiile dintre Bratislava și Kiev. Vizita lui Robert Fico la Moscova a fost criticată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.