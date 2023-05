De ce mai mulți turci din Germania votează cu Erdogan – analiză Deutsche Welle

Erdogan, care se vede serios concurat în Turcia, se bucură de o mare popularitate în rândul turcilor din Germania. Cum se explică acest succes al președintelui turc? Nu doar turci din Turcia, ci și cetățenii turci din întreaga lume vor alege la 14 mai viitorul președinte și noul parlament. Cea mai mare diasporă turcă trăiește în Germania. În cel mai recent raport privind migrația (vechi de cinci ani), Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF) a numărat aproximativ 2,8 milioane de persoane cu origine turcă. Aproximativ dintre acestea continuă să dețină cetățenia turcă, scrie Deutsche Welle.

În perioada 27 aprilie – 9 mai, alegătorii pot vota la cele 14 misiuni diplomatice turcești din Germania. Consulul general Turhan Kaya a explicat pentru DW că nu oferă detalii despre procesul electoral, deoarece poate procedura de aprobare înainta autorităților germane este în curs de desfășurare.

Alegerile din Turcia sunt considerate complet deschise, iar longevivul președintele Recep Tayyip Erdogan ar putea pierde scrutinul. Contracandidatul său este Kemal Kilicdaroglu, un reprezentant al partidului kemalist-laicist CHP, care este susținut de un larg spectru politic și social.

Baza puternică a lui Erdogan în Germania

În Germania, pe de altă parte, Erdogan se poate aștepta la o victorie răsunătoare. Metin Sirin locuiește în Köln de 43 de ani. El a lucrat la fabricile Ford timp de patru decenii și a fost un activ sindicalist. Sirin a mai votat pentru Erdogan și nu are de gând să se răzgândească, după cum a mărturisit pentru DW. „În ultimii 20 de ani, simpatia mea pentru AKP a crescut constant”.

„Persoanele de origine turcă din Germania votează în mod disproporționat pentru Erdogan. Aceasta este realitatea”, explică Yunus Ulusoy, de la Centrul de Studii Turcești și Cercetare a Integrării (ZfTI) de la Universitatea din Duisburg-Essen. La referendumul constituțional din 2017, aproximativ 63% dintre turcii din Germania au votat în favoarea planurilor lui Erdogan, în timp ce succesul acestuia în Turcia a fost de aproximativ 51%.

Referendumul, câștigat de președinte, a transformat Turcia dintr-un sistem parlamentar într-unul prezidențial. La alegerile prezidențiale din 2018, 64,8 la sută din voturile turcilor din Germania au mers către Erdogan, care a primit mult mai puțin sprijin în Turcia – 52,6 la sută.

De altfel, la nivelul străinătății, tendința nu se prezinta peste tot felul ca în Germania. De pildă, în 2018, Erdogan a obținut doar 17 la sută din totalul voturilor în SUA, 21 la sută în Marea Britanie, 35 la sută în Iran și 29 la sută în Qatar.

Echilibru electoral germano-turc

În Germania, comportamentul electoral al turcilor a atras unele critici, fiind acuzat între altele de inconsecvență. Mai exact: cum poate cineva să voteze pentru social-democrați sau pentru ecologiști în Germania, dar să susțină AKP-ul islamo-conservator al lui Erdogan în Turcia?

Pentru Metin Sirin, decizia turcilor din Republica Federală este absolut rațională – un semn al deschiderii la varietate a alegătorilor turci conservatori din Germania și o dovadă a faptului că nu sunt defel fanatici: „Oamenii votează în mod natural pentru partidul care are interesele. Acest lucru. lucru trebuie văzut în cheie pozitivă”.

Observatorii politici au o părere similară. „Bineînțeles, ca străin te uiți la ce partid răspunde mai bine așteptările tale. În trecut, întrebarea era: votăm pentru creștin-democrați sau pentru social-democrați? vorbea mai pe sufletul turcilor conservatori decât formațiunea conservatoare CDU”, spune Ulusoy, cercetător în domeniul integrării.

Fascinanta Turcie

Să ne amintim că primii turci care au venit în Germania au fost în principalele persoane din Anatolia rurală conservatoare. „Când oamenii emigrează, dezvoltă-și valorile acasă. Suflul lor conservatorreligios se conservă mai ales în diaspora”, explică Ulusoy.

Un factor important în decizia alegătorului Sirin de a vota cu AKP este dezvoltarea Turciei sub conducerea lui Erdogan. Domenii precum sănătatea, transporturile sau apărarea au cunoscut progrese clare, spune Sirin. El compară Turcia de astăzi cu Germania acelor vremuri: „Când am venit aici, am fost fascinați de Germania. Autoritățile, spitalele, autostrăzile erau cu adevărat uimitoare. Am trăit mereu cu regretul că nu se poate să fie la fel și în Turcia. Însă. în ultimii 20 de ani vedem că spitalele și autostrăzile noastre se ridică la standardele mondiale”.

Demonizare versus apartenență

Mulți germani nici măcar nu caută să înțeleagă decizia de vot a turcilor conservatori, critică Uluso. „Poți judeca ideologic mecanismele care determină anumite opțiuni electorale ori să te scandalizezi, dar înțelept ar fi să încerci și să înțelegi ce anume îi animă pe alegătorii turci din Germania.”

La aceasta se adaugă atenția deosebită acordată turcilor de publicul german, spune cercetătorul în domeniul integrării. „Numai germanii de origine turcă votează în țara lor de origine? Bineînțeles că nu. Și italienii care locuiesc în străinătate au drept de vot. Iar în Italia a ajuns la putere un guvern populist de dreapta și nimeni nu știe cum au votat italienii din Germania. Nimănui nu i-a păsat”.

Erdogan pare să umple un gol lăsat deschis de statul german: „După 60 de ani, oamenii politici (germani, nr) încă le este greu să le ofere recunoștință acestor oameni și să le spună: Voi apărați aceste țări, indiferent dacă sunteți fondatori BioNTech sau dacă ați declanșat cine știe ce se revoltă în noaptea de Anul Nou. Chiar dacă ați făcut greșeli, voi nu aparțineți. Ei bine, Erdogan vine și spune că indiferent unde se află turcii, indiferent de naționalitatea lor, ei aparțin Turciei”.

Comportamentul la vot și sfidarea

„Astfel de factori îi determină mai ales pe tineri din a treia generație să voteze cu Erdogan, inclusiv dintr-un sentiment de sfidare”, spune Ulusoy. Metin Sirin, alegătorul AKP din Köln, confirmă: „În ultimii ani, conservatorii au fost excluși din partidele politice germane din cauza lui Erdogan. Ce tristă evoluție. Aceasta exclude a declanșat în mod natural o reacție. Oamenii au început să-l susțină pe Erdogan la un moment dat tocmai din această cauză”.

Indiferent de rezultatul alegerii din 14 mai, Sirin se folosește de dreptul lor la vot și de fapt că este reprezentat politic: „Deși locuiesc în Germania de 43 de ani, aici nu am voie să votez nici măcar la alegerile locale. Turcia însă nu dă dreptul de a vota și sunt mândru că pot avea un cuvânt de spus pentru cetățenii noștri.”