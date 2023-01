Croația a aderat la Spațiul Schengen și la zona euro

Croația a trecut duminică, 1 ianuarie 2023, la moneda euro și a intrat în spațiul Schengen, devenind astfel al 20-lea membru al zonei euro și al 27-lea stat care a aderat la spațiul Schengen. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat Croația pe 1 ianuarie 2023, unde a participat la un eveniment, în cadrul căruia s-a anunțat oficial despre eliminarea punctelor de trecere și controalele la granița cu Slovenia și Ungaria, state ale UE, și a fost introdusă oficial moneda euro.

În total, vor fi desființate 73 de puncte de trecere a frontierei terestre și 12 în porturile maritime.

„Următoarele generații de croați vor crește în Schengen. Comunitățile vor deveni mai apropiate unele de altele datorită circulației fără obstacole. Acum trebuie să depunem eforturi pentru a păstra beneficiile Schengen. Pentru a îmbunătăți casa noastră comună și a o face și mai sigură”, a scris președinta Comisiei Europene pe Twitter.

The next generations of Croatians will grow up in Schengen.



With seamless travel, communities will grow closer together.



Now we need to work to preserve the benefits of Schengen.



Improve our common home and make it even safer. https://t.co/V0JwAUGq52 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023

🇭🇷 It is the season of new beginnings.



And there is no place in Europe where this is more true than here in Croatia.



Today the country joins the Schengen area and the Eurozone.



Two immense achievements.



I’m so glad to be here, on this day of joy and pride for Croatia. pic.twitter.com/d4A2JWoOXf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023

Delighted to have coffee with @AndrejPlenkovic in Zagreb – and what a nice memory, paying with euros for the very first time!



I know that many Croatians will also remember when they held their first euro coins minted with the kuna.



Welcome to the euro community, Croatia 🇭🇷 pic.twitter.com/4vq0CDDPfy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023

Pe 30 decembrie, Comisia Europeană declara că „sprijină pe deplin Croația în procesul de aderare la euro și la spațiul Schengen”.

„Împreună cu Croația, 20 de state membre ale UE și 347 de milioane de cetățeni europeni vor folosi moneda comună a UE. În ceea ce privește Schengen, aceasta este cea de-a opta extindere și prima după 11 ani”, potrivit Comisiei Europene.

Croația, o fostă republică iugoslavă cu 3,9 milioane de locuitori, care a purtat un război de independență în anii 1990, a aderat la Uniunea Europeană în 2013.

