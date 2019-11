Corespondență din Albania. Povestea celor doi soți care au murit îmbrățișați în blocul prăbușit

Situaţia din Albania rămâne dramatică, la două zile de la cutremurul devastator cu magnitudinea de 6,4 pe Richter, scrie stirileprotv.ro.

Autorităţile au anunţat că sunt cel puţin 32 de morţi în urma seismului şi peste 600 de răniţi. Printre cei care au murit se numără trei copii şi mai mulţi tineri.

Echipele de salvare, formate și din pompieri români, încearcă să recupereze acum trupurile neînsufleţite rămase printre dărâmături. Intervenția este însă dificilă pentru că au fost nu mai puțin de 650 de replici, unele destul de puternice.

Astăzi, albanezii ar trebui să se bucure de Ziua Națională, dar întreaga suflare este marcată de tragedia de marți dimineaţă.

„Salvatorii români sosiţi aici în misiune în Albania încă de noaptea trecută se chinuie să recupereze de sub dărâmături trupurile a trei persoane care au fost prinse acolo sub moloz. Aceste imagini cu operaţiunea din oraşul Durres de pe malul Mării Adriatice sunt imagini care pot avea un puternic impact emoţional. Oamenii lucrează neîntrerupt de mai bine de 12 ore şi se chinuie să ajungă la aceste trupuri neînsufleţite pe care vor să le recupereze cât mai repede posibil. Povestea este impresionantă şi am aflat-o de la salvatorii care au lucrat toată ziua. Este vorba despre o familie care a fost suprinsă în apartamentul în care locuia situat la ultimul nivel, etajul 5, şi care a fost făcut una cu pământul”, transmite Cosmin Stan, corespondentul Știrilor Pro TV.

Salvatorii au reuşit să ajungă la victime, însă operaţiunea de recuperare a trupurilor fără viaţa s-a dovedit a fi una dificilă. Scenele sunt dramatice şi pentru cei care intervin.

Șeful salvatorilor: “Este vorba de un bărbat care ţine în braţe o femeie, ambii decedați, cred că a vrut să o protejeze când a început să se prăbuşească clădirea şi sunt strivite de două grinzi. Încercam să le scoatem întregi, să le dăm familiilor pentru funeraliile religioase.”

România se număra printre primele țări care au trimis echipe speciale de căutare în Albania. Sunt 52 de pompieri români, acreditaţi la nivel ONU, care au dus şi câini antrenaţi să găsească victime sub dărâmături.

Mircea Perpelea, Ambasadorul României în Albania: “Se lucrează în tăcere, ca şi la o înmormântare. Am discutat acum cu reprezentantul unei familii care a rămas singur, i-au murit toţi. Aici este un dezastru.”

Salvatorii, surprinși de o replică puternică chiar într-o clădire

Chiar în timpul operaţiunilor de căutare, salvatorii români au fost surprinşi de o replică puternică, în mijlocul ruinelor.

Șeful salvatorilor:“Eram în clădire, în interior, s-a mişcat toată clădirea, a fost o situaţie foarte periculoasă, va trebui, când reintram, să verificăm toată clădirea dacă au apărut daune suplimentare faţă de cele iniţiale.”

Riscul la care se supun salvatorii sunt imense, având în vedere şi felul în care au fost construite blocurile care s-au prăbuşit sau sunt la un pas să cadă.

“Se vorbeşte cu această ocazie de calitatea construcţiilor de aici din Albania şi iată la acest bloc care este relativ nou putem vedea în perete cum a fost construit. Cărămizile sunt poziţionate în poziţie orizontală. În mod normal, spun constructorii, cărămizile la astfel de blocuri ar fi trebuit să fie poziţionate pe verticală”, a transmis corespondentul român.



Sunt şi romani care au trecut prin acest coşmar.

Român: ”În noaptea aceea, uşa s-a blocat, am încercat s aies cât mai repede. Cădeau bucăţi de cărămidă, sunt pereţi goi. La etajul cinci erau oameni cu copii mici în braţe care se chinuiau să iasă, oameni vârstnici. Lumina s-a oprit, nu era lumina, am ieşit cu lumina telefonului.”

„Sunt zeci de astfel de clădiri în Durres, ale căror faţade s-au desprins în timpul cutremurului. Imaginaţi-vă că oamenii aceia de la etajul trei dormeau în momentul în care s-au trezit că zidul de la capătul patului se prăbuşeşte”, mai declară corespondentul.

Autorităţile din Albania au mobilizat peste 300 de soldaţi şi aproximativ 1.900 de poliţişti. Lor li s-au alăturat peste 200 de salvatori specializaţi din mai multe ţări europene.