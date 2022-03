Consilierul lui Zelensky susține că forțele rusești colectează date ale pașapoartelor ucrainenilor cu scopul de a organiza „referendumuri”

În regiunile de sud ale Ucrainei, forțele rusești colectează date ale pașapoartelor ucrainenilor în schimbul unor sume mici de ruble rusești, a declarat Mihail Podolyak, consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky.

Podolyak spune că unul dintre motivele colectării datelor este încercarea de a organiza „referendumuri fictive”. El califică acțiunile trupelor ruse drept o „tehnologie lipsită de sens”.

In the southern regions of 🇺🇦, 🇷🇺 occupiers collect passport data of Ukrainians by distributing small amounts of money in 🇷🇺 currency. One of the reasons for that is an attempt to organize fictitious "referendums". Technology is meaningless. 🇺🇦 pays pensions & salaries everywhere