Consilierul lui Zelensky: „Rușii și-au dat arama pe față și bombardează în mod activ centrele orașelor”

Armata rusă bombardează activ centrele orașelor din Ucraina, provocând lovituri directe cu rachete și artilerie în zone rezidențiale și guvernamentale pentru a provoca panică în masă și victime umane. Astfel comentează consilierul președintelui Zelensky, Mihail Podoleac, atacurile forțelor ruse din dimineața zilei de marți, 1 martie.

„Rușii și-au dat arama pe față”, spune consilierul președintelui Ucrainei.

Masks off. Russia is actively shelling city centers, inflicting direct missile and artillery strikes at residential and government areas. Russia's goal is clear – mass panic, civilian casualties, destruction of infrastructure. Ukraine is fighting with dignity.