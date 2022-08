Compania Energoatom susține că există riscul de scurgeri radioactive de la centrala nucleară de la Zaporojie, după atacul rușilor. UE condamnă „violarea iresponsabilă” a regulilor de securitate nucleară de către Rusia

Compania ucraineană de stat Energoatom anunță că în urma atacului cu rachete din apropierea centralei de la Zaporojie, există un risc serios privind funcționarea în siguranță a centralei și chiar riscul unor scurgeri radioactive. Potrivit companiei Energoatom, atacurile rusești din 5 august au dus la oprirea uneia dintre unitățile funcționale și la activarea unei protecții de urgență a altei unități.

Astfel, în acest moment, centrala de la Zaporojie funcționează cu riscul încălcării standardelor de siguranță împotriva radiațiilor și la incendiu.

Șeful biroului președintelui Ucrainei ,Andrei Ermak, a catalogat ceea ce se întâmplă la centrala nucleară Zaporojie drept terorism nuclear din partea Rusiei.

„Întreaga industrie nucleară a Federației Ruse ar trebui să fie sancționată, iar Rusia însăși ar trebui să fie pe lista țărilor care sponsorizează terorismul”, a scris oficialul într-un mesaj pe Twitter.

What is happening at the Zaporizhzhya NPP is another act of nuclear terror committed by Russia.



The entire nuclear industry of the Russian Federation should be under sanctions, and Russia itself should be on the list of states sponsoring terrorism. pic.twitter.com/5aqJrOUnch