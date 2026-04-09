Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă, iar credincioșii au putut să se roage din nou

Credincioșii au putut să se roage din nou, joi, 9 aprilie, la locurile sfinte din Ierusalim, după ce Israelul a ridicat restricțiile impuse asupra adunărilor publice de mari dimensiuni pe durata războiului cu Iranul. Poliția din Ierusalim a anunțat miercuri, 8 aprilie, că va elimina restricțiile de la toate locurile sfinte și va desfășura sute de polițiști și voluntari în oraș, transmite AP news.

Accesul fusese complet interzis sau limitat la doar câteva zeci de credincioși simultan în locurile creștine, evreiești și musulmane în timpul conflictului, în prezent suspendat, când atacurile cu rachete din Iran îi obligau frecvent pe locuitorii Ierusalimului să se adăpostească.

Restricțiile au afectat sărbătorile de Postul Mare, Paștele evreiesc și Ramadanul pentru mulți credincioși în unele dintre cele mai sfinte locuri ale creștinismului, islamului și iudaismului.

Moscheea Al-Aqsa, care a fost închisă aproape toată perioada Ramadanului și a sărbătorii Eid al-Fitr, a fost redeschisă joi dimineață pentru rugăciuni. Autoritățile religioase iordaniene, care se ocupă de administrarea moscheii, au anunțat deschiderea. La Zidul de Vest din Orașul Vechi, cel mai sfânt loc pentru evrei, unde se pot ruga, zeci de oameni au fost văzuți plecându-și capetele în rugăciune.

Mai mult, ridicarea restricțiilor vine la timp pentru creștinii ortodocși, care sărbătoresc Paștele duminică, o săptămână după sărbătorile catolice și protestante și înainte de ceremonia veche de secole cunoscută sub numele de Focul Sfânt, asociată cu aceasta.

Sâmbătă, mii de creștini se vor aduna la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim pentru a sărbători Paștele și a comemora locul unde, conform tradiției, Iisus a fost răstignit și îngropat.

Joi, credincioșii s-au bucurat în timp ce au intrat pentru prima dată în săptămâni în complexul Al-Aqsa.