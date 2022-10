151 de oameni au murit și peste 80 au fost răniți, după o busculadă de proporții de Halloween la Seul

Peste 150 de persoane, majoritatea tineri, au murit la Seul în urma unei busculade în care a fost antrenată o mulțime uriașă de oameni care veniseră să petreacă primul Halloween fără restricții, după trei ani de pandemie, într-o zonă celebră pentru viața de noapte din capitala Coreei de Sud, informează presa străină.

Bilanțul victimelor dezastrului de la Seul a crescut la 151 de morți, a anunțat președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol într-o conferință de presă susținută duminică dimineața.

Printre aceștia se numără și 19 străini, a precizat el.

Președintele a declarat o perioadă de doliu național „până când se va încheia gestionarea accidentului”, le-a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat tuturor răniților însănătoșire grabnică.

