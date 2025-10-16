Taxa de salubrizare a fost anulată. Ce se întâmplă cu sumele deja achitate

Taxa de salubrizare din municipiul Chișinău a fost anulată. Astfel, chișinăuienii nu vor mai plăti câte 120 de lei pe an pentru fiecare membru al gospodăriei. Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței de joi, 16 octombrie.

TV8 a întrebat-o pe șefa Direcției generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, ce se va întâmpla cu facturile achitate de oameni până acum.

„Aceea a fost taxă de salubrizare pentru anul 2024. Noi vorbim despre 2025”, a răspuns Olesea Pșenițchi.

Taxa de salubrizare, introdusă în 2021 la inițiativa lui Ion Ceban, a fost anulată în luna ianuarie printr-un amendament votat de 26 de consilieri municipali. Decizia nu a fost semnată însă de secretarul Consiliului Municipal, Adrian Talmaci, respectiv, aceasta nu a intrat în vigoare.

Fracțiunea PAS din CMC a cerut și în iunie 2023 anularea taxei de salubrizare din municipiul Chișinău și a acuzat că banii care urmează să fie colectați, vor fi cheltuiți pentru „promovarea imaginii lui Ion Ceban și a prietenilor săi”.

La scurt timp după declarațiile făcute de consilierii municipali PAS, Primăria municipiului Chișinău a venit cu o reacție, menționând că „nu există nici un mecanism legal de restituire a resurselor achitate sau alt mecanism care să poată fi pus în aplicare pentru a nu achita”.

De la instituirea taxei de salubrizare și până în vara anului 2024, peste 85% dintre chișinăuieni au achitat plata, a declarat anterior viceprimara capitalei, Olga Ursu.

„În acest an (2024, n.r.), bugetate sunt 30 de milioane, încasate deocamdată sub 15, pentru că termenul de plată este 31 iulie, cifra este deocamdată irelevantă. Avize transmise au fost 420 de mii”, a declarat anul trecut Olga Ursu