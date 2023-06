Fracțiunea PAS din CMC cere anularea noii taxe de salubrizare: „Este o modalitate a primarului de a mai scoate bani din buzunarul fiecărui chișinăuian”. Reacția Primăriei municipiului Chișinău

Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) cere anularea noii taxe de salubrizare din municipiul Chișinău și acuză că banii care urmează să fie colectați, vor fi cheltuiți pentru „promovarea imaginii lui Ion Ceban și a prietenilor săi”.

Dumitru Ivanov, consilier municipal de pe lista PAS, susține că fracțiunea a elaborat un proiect de lege prin care va cere anularea taxei de salubrizare.

„Pe noi încearcă să ne vrăjească cu sume mici de zece lei la această salubrizare, când ea de fapt este de 120 de lei pe an per persoană. Dacă avem o familie de patru persoane, suma ajunge la 480 de lei pe an per familie (…). Avem suspiciuni că acești bani care vor fi colectați anume în plin an electoral vor fi cheltuiți, la fel, pentru promovarea imaginii lui Ion Ceban și a prietenilor săi. Fracțiunea PAS din CMC nu a susținut niciodată adoptarea acestei taxe de salubrizare. În aceste sens, am elaborat un proiect de decizie prin care cerem anularea acestei taxe de salubrizare (…)”, a spus Dumitru Ivanov.