R. Moldova și-a acoperit integral consumul de energie electrică din surse proprii pe 23 august

Consumul de energie electrică a R. Moldova, pe 23 august, a fost acoperit integral de producția locală de energie, din surse regenerabile, anunță Ministerul Energiei.

„Astăzi, la ora 12:00 a fost observat efectul semnificativ al valorificării energiei produse din surse regenerabile! Platforma de monitorizare a sistemului electroenergetic a înregistrat acest rezultat absolut remarcabil – consumul de energie electrică a R. Moldova a fost acoperit integral din surse proprii. La ora menționată, doar 0,5 MW de energie erau importați”, se arată în nota informativă emisă de minister.

La sfârșitul lunii iunie 2025, conform Ministerului Energiei, capacitatea totală instalată a atins 765,88 MW, marcând o creștere de 76,71 MW în utlima lună, iar pe parcursul celor șase luni ale anului, o creștere cu 186,49 MW față de finele anului 2024.

Instalațiile fotovoltaice cu o putere instalată sumară de 529,39 MW, sunt cea mai răspândită tehnologie și reprezintă 69% din totalul capacităților E-SER instalate. Acestea sunt urmate de instalațiile eoliene, a căror putere sumară a atins 212,58 MW, reprezentând 28% din total.