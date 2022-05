Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță luni, 23 mai, că va sesiza Guvernul, Parlamentul, Procuratura Generală (PG) și Centrul Național Anticorupție (CNA) pe numele a trei deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian, Vladimir Bolea și Sergiu Lazarenco, care au propus modificări la Legea privind piața produselor petroliere. Ceban acuză guvernarea de „lobby în folosul petroliștilor și de intervenții inadecvate pentru stabilizarea situației pe piața petrolului”. În replică, deputatul PAS Radu Marian a calificat sesizarea primarului drept absurdă și susține că prin astfel de comentarii, primarul capitalei încearcă să ascundă lipsa rezultatelor sale.

Într-un mesaj postat pe Facebook, primarul Capitalei îi acuză pe cei trei deputați PAS Radu Marian, Vladimir Bolea și Sergiu Lazarenco, care au propus modificări la Legea privind piața produselor petroliere de creșterea prețurilor la carburanți. În context, Ceban solicită organelor de drept să stabilească circumstanțele în care au fost promovate modificările legislative în acest sens.

Deputatul PAS Radu Marian declară că fără modificările adoptate cu privire la procedura de stabilire a prețurilor la carburanți, astăzi prețurile la produsele petroliere erau mai mari cu 1 leu și 50 de bani.

„Am înțeles din presă că Ceban încearcă să ascundă lipsa sa de rezultate cu cereri absurde la procuratură pe numele deputaților. Cu referire prețurile la carburanți. Așa cum am mai zis, Moldova importă în totalitate necesarul său de benzină/motorină și este dependentă de evoluția prețurilor de import ale acestora. Astăzi, prețul de import al benzinei (cotația internațională Platts), este de 6 ori mai mare decât în aprilie 2020, și cu aproape 50% mai mare decât înainte de războiul din Ucraina. Cu același succes, Ceban poate depune cerere la Procuratură împotriva Organizației Mondiale a Producătorilor de Petrol – OPEC (care refuză să majoreze substanțial producția), sau împotriva lui Putin (care a decis să invadeze Ucraina și să genereze un haos pe piața petrolieră). Legea votată de Parlament în septembrie limitează adaosul comercial al importatorilor de produse petroliere la vânzarea cu amănuntul (2.62 lei), adaos care astăzi este cel mai mic din ultimii 10 ani. De asemenea, legea prevede norme de transparență, astfel încât orice cetățean poate vedea pe anre.md prețul maxim la benzină/motorină standard pe care îl poate stabili o stație PECO. Fără o astfel de lege, prețul la pompă era să fie azi cu cel puțin 1 leu 50 bani mai mare. Legea nu trebuie și nu poate limita cotațiile internaționale la benzină/motorină, pentru că de altfel rămânem fără carburanți a doua zi. (…) În rest, îi sugerez primarului să se ocupe de problemele mari ale orașului – criza ambuteiajelor, haosul parcărilor, lipsa spațiilor pietonale pe multe străzi, mafia imobiliară haotice etc. Altfel, nu are nicio șansă să câștige al doilea mandat. De asemenea, primarul trebuie să înceapă să-și facă griji pentru nenumăratele decizii dubioase pe care le-a luat, în privința Hotelului Național, PUZ-urilor, subteranelor consturite din banii agenților economici”, susține Radu Marian.