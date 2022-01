Previziunile experților economici pentru anul 2022: „Vom avea importuri accelerate și prețuri mai mari”. „Vom avea o creștere de prețuri la energia electrică. Salariile vor crește”

În 2022, prețurile de consum vor crește, agricultura va avea de suferit, iar în primele șase luni ale anului 2022 costurile apartamentelor din Capitală ar putea înregistra o scădere, astfel va avea loc o ajustare a pieței imobiliare. Tot în 2022, salariile anagajaților vor crește cu aproximativ 12%, asta arată previziunile economice făcute de către experții în Economie Veaceslav Ioniță și Viorel Chivriga.

Ziarul de Gardă a discutat cu doi analiști economici și i-a întrebat cum va fi 2022 pe plan economic și vă prezintă opiniile lor în acest sens.

„2022 va fi un an destul de controversat. Vom avea importuri accelerate și prețuri mai mari”

Expertul economic din cadrul IDIS „Viitorul” Viorel Chivriga este de părere că în 2022 prețurile de consum vor crește, agricultura va avea de suferit, iar R. Moldova va importa mai multe produse de origine animalieră întrucât conexiunile dintre sectorul vegetal și cel animalier vor fi puse în pericol.

Viorel Chivriga

„2022 va fi un an destul de controversat și va avea tangența cu ceea ce s-a întâmplat în 2021 cu creșterea prețurilor la resursele energetice. În 2021 am avut un avans al economiei care a venit de pe partea comerțului internațional al agriculturii, industriei, dar în 2022 acest avans va pierde din valențe datorită șubrezirii competitivității produselor în industrie. Resursele vor fi mai scumpe, iar competitivitatea va fi mai redusă și o diminuarea a ritmului de creștere a produselor industriale, a comerțului și exportului. Vom avea importuri accelerate și prețuri mai mari. În agricultură vor exista riscuri enorme datorită faptului că bazele agriculturii pentru 2022 sunt destul de slăbuțe. Condițiile climaterice nu au permis agricultorilor să se pregătească. Agricultura va avea de suferit. În 2022, vom avea recolte mult mai slabe, sunt indicii foarte clari. Conexiunile dintre sectorul vegetal și cel animalier vor fi puse în pericol pentru că noi practic nu avem sector animalier. Efectivul va fi în descreștere. Produse mai puține și mai scumpe, iar importuri mai mari la produse de origine animalieră. Consumul va fi mai mare. (…) Va fi o concurență acerbă, dar și riscuri care sunt legate de salarizarea unor întreprinderi din agricultură. În partea ce ține de comerț acum cifrele arată foarte bine, dar sunt unele lucruri care practic demonstrează că se schimbă direcțiile geografice ale exporturilor”, a declarat Viorel Chivriga.

„Vom avea o creștere de prețuri la energia electrică și o creștere lentă la produsele petroliere”

Expertul economic din cadrul IDIS „Viitorul” Veaceslav Ioniță susține că în 2022 vor crește prețurile la energia electrică și la produsele petroliere, iar în primele șase luni ale anului prețurile la apartamente în Capitală ar putea înregistra o scădere, astfel ar putea avea loc o ajustare a pieței imobiliare. Ioniță susține că în 2022 salariile anagajaților vor crește cu aproximativ 12%.

Veaceslav Ioniță

„2022 din nefericire va fi continuarea anului 2021 care este un an foarte prost pentru noi creat de fenomenul numărul unu creșterea prețurilor. Cuvântul cheie pentru 2021 este inflația și energetica. Inflația în 2021 a înregistrat cel mai mare nivel din ultimii 18 ani, o astfel de creștere am avut în 2003. În 2022 lucrurile vor continua la fel cel puțin în prima jumătate de an, iar după asta se va tempera rata inflației și în a doua jumătate a anului vom fi un pic mai fericiți. Creșterea prețurilor la resursele energetice va continua și în 2022. Vom avea o creștere de prețuri la energia electrică, o creștere lentă la produsele petroliere, la gazele naturale sperăm că nu vom înregistra creșteri, dar dacă vom fi nevoiți să introducem în tarife și datoria istorică a malului drept atunci vom avea o majorare de preț care va include și achitarea datoriilor istorice la gaz, dar toate acestea se vor întâmpla în prima jumătate a anului. În cea de-a doua jumătate sper că lucrurile vor merge bine. Cât privește apartamentele – prețurile apartamentelor cresc doar în Chișinău, 80% din tranzacții au loc în Chișinău. Are loc restabilirea prețurilor. În 2022, noi nu vom asista la o creștere la prețurile apartamentelor sau dacă va fi aceasta va fi una timidă. Ar fi posibil să avem o ușoară scădere a prețurilor la apartamente în prima jumătate a anului. Este posibilă o ușoară corecție a pieței imobiliare. Pe termen lung prețurile vor continua să crească cu un ritm scăzut. (…) Chiria acum este mai mică decât ar trebui să fie și nu m-aș mira dacă vom înregistra o anumită creștere. Avem o migrație puternică a forței de muncă, oamenii pleacă câte 35 de mii anual, avem un deficit enorm al pieței de muncă și angajatorii sunt nevoiți să majoreze salariile cu circa 12%. În toate grupele vor crește salariile”, a declarat Ioniță.

