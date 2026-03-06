Parlamentul a aprobat, în prima lectură, modificarea legii privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Statul pierde circa 500 de mii de lei anual, susține vicepremierul Eugen Osmochescu

Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) ar urma să beneficieze de „condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităților logistice” și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat vineri, 6 martie, în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

Potrivit vicepreședintelui Comisiei pentru control al finanțelor publice, Vasile Grădinaru, va crește redevența pe care o vom încasa statului pentru superficia terenului – de la circa 18 000 de lei pe an, la minim 1,2 milioane de lei/an. Suma nu este prevăzută expres în proiectul de lege, în care se menționează doar că „mărimea, modul de calcul, termenele și condițiile de plată ale redevenței se stabilesc prin contractul de superficie, cu respectarea legislației naționale”.

În cadrul ședinței plenare, vicepremierul Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a prezentat detalii despre acordul de investiții și contractul încheiat de stat cu investitorul general și a susținut că prevederile proiectului de lege avantajează statul în relațiile cu investitorul general și rezidenții Portului Internațional Liber „Giurgiulești”.

De exemplu, din anul 2005 și până în prezent, plata redevenței a fost stabilită la cel mult 1 000 de dolari pe an, acesta fiind unicul venit încasat de țara noastră din contractul de arendă. Proiectul de lege prevede ca, începând cu anul 2030, plata redevenței să fie stabilită anual, în funcție de prețurile de piață. Eugen Osmochescu a menționat că, în prezent, statul pierde circa 500 000 de lei anual.

Conform unui comunicat de presă emis de Parlament, proiectul de act normativ, elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, stabilește reguli pentru companiile și investitorii în Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, precum și pentru investitorul general. Autorii propun reducerea duratei contractului de arendă de la 99 de ani la 49 de ani. „Portul va reveni în posesia statului mai devreme, nu în anul 2104, ci în 2075”, a menționat Grădinaru.

Proiectul de lege mai prevede că investitorul general și rezidenții vor fi obligați să restituie statului toate construcțiile edificate pe teritoriul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. Totodată, aceștia vor fi obligați să achite toate cheltuielile legate de schimbarea destinației terenurilor agricole în terenuri pentru construcții.

Documentul conține garanții pentru rezidenții Portului Internațional Liber „Giurgiulești” și pentru perioada de după anul 2030. Legea actuală nu reglementează toate aspectele de funcționare ale acestuia, cum ar fi perioada de activitate, regimul juridic al terenurilor și plata pentru dreptul de superficie. Din anul 2030, investitorul general și rezidenții Portului Internațional Liber „Giurgiulești” vor fi supuși unui regim în conformitate cu legislația Uniunii Europene – fără regim fiscal și vamal special. Astfel, aceștia vor achita toate obligațiile financiare. Totodată, se propune ca aceștia să cadă sub incidența Legii concurenței și să prezinte anual rapoarte de audit.

Potrivit datelor statistice, la sfârșitul anului 2025, 74 de companii erau înregistrate în calitate de rezidenți ai Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, iar, la sfârșitul anului 2024, valoarea totală a investițiilor depășea 137 de milioane de dolari. Cele mai mari investiții, de peste 57 de milioane de dolari, au fost realizate de investitorul general, ÎCS „Danube Logistics” SRL. La 31 decembrie 2025, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a semnat acordul de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.