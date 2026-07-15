Opt percheziții în Chișinău: două persoane sunt cercetate într-un dosar pentru „fals în acte publice”

Două persoane sunt cercetate într-un dosar pentru „fals în acte publice”, după ce ar fi prezentat documente cu valori diferite pentru un lot de arahide importat din Turcia în R. Moldova. Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat opt percheziții în municipiul Chișinău, în cadrul anchetei, anunță funcționarii vamali miercuri, 15 iulie.

Potrivit Serviciului Vamal, cauza penală a fost pornită după documentarea unor presupuse nereguli în procesul de declarare vamală a unui lot de arahide importat din Turcia.

„Un agent economic rezident ar fi depus o declarație vamală pentru importul mărfurilor. În urma controlului fizic și documentar, funcționarii vamali au identificat două facturi comerciale (invoice-uri) cu același număr, însă cu valori diferite ale mărfii declarate”, au transmis reprezentanții instituției.

În urma constatărilor, declarația vamală a fost rectificată, iar autoritățile spun că încearcă să stabilească „valoarea reală” a mărfurilor. Totodată, urmează să fie expediate cereri de comisie rogatorie către autoritățile competente din Turcia„pentru a obține informații privind valoarea reală a bunurilor”.

În cadrul celor opt percheziții desfășurate în Chișinău, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, telefoane mobile și documente. Acestea urmează să fie examinate în cadrul urmăririi penale.

În dosar sunt cercetate, în stare de libertate, două persoane, cu vârste cuprinse între 41 și 49 de ani.

Urmărirea penală continuă „pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate”, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, amintesc funcționarii vamali.