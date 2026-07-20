Noi scumpiri la carburanți. Prețurile la pompă pe 20 iulie și stația cu cele mai mici tarife

Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți la începutul săptămânii, atât benzina, cât și motorina înregistrând scumpiri și luni, 20 iulie.

Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina va avea un preț maxim de 28,96 lei/litru, cu 24 de bani mai mult.

În același timp, motorina standard se scumpește cu 51 de bani pe litru și este comercializată la un preț maxim de 28,07 lei/litru.

Potrivit datelor afișate, cele mai mici prețuri la carburanți sunt afișate de stația Sonda din Orhei (str. C. Negruzzi 76/B), unde un litru de benzină costă 28,70 lei, iar un litru de motorină – 27,80 lei.

Consultă harta pentru a vedea ce prețuri sunt afișate la stațiile din localitatea ta.

ANRE stabilește zilnic prețurile maxime de referință pentru carburanți, acestea fiind calculate în baza cotațiilor internaționale, a cursului oficial de schimb al monedei naționale, a marjei comerciale specifice și a taxelor aplicabile.