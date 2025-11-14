Moldoelectrica are un nou director. Doar două persoane au fost admise la etapa interviului

Noul director general al Î.S. „Moldelectrica”, Sergiu Carmanschi, a fost prezentat vineri, 14 noiembrie, angajaților companiei, pe care a condus-o în ultimele două luni în calitatea de interimar. La concursul pentru ocuparea funcției, acesta a avut un singur contracandidat.

Consiliul de administrație al Moldelectrica a anunțat anterior că, în cadrul ședinței din 22 octombrie, a avut loc etapa finală a concursului, în urma căreia, prin votul unanim al membrilor Consiliului, Sergiu Carmanschi a fost desemnat câștigător al concursului pentru ocuparea funcției de director general al Î.S. „Moldelectrica”.

În cadrul ședinței operative a întreprinderii de stat, secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, l-a prezentat echipei pe noul director general.

Secretarul general al Ministerului Energiei a subliniat „importanța continuității și stabilității” în gestionarea sistemului electroenergetic național, „exprimându-și încrederea că experiența și profesionalismul lui Carmanschi vor contribui la consolidarea capacităților operaționale ale Moldelectrica și la implementarea proiectelor strategice în derulare”.

„Preiau această responsabilitate cu respect și determinare. Contăm pe profesionalismul fiecărui angajat și împreună vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Prioritatea mea este să asigurăm stabilitate, transparență și performanță în toate procesele noastre”, a declarat Carmanschi.

La sfârșitul lunii octombrie, Consiliul a expediat în adresa Ministerului Energiei, fondatorul Î.S. „Moldelectrica”, solicitarea de desemnare a lui Sergiu Carmanschii în funcția de director general.

„Având în vedere experiența și realizările lui Sergiu Carmanschi, Consiliul de administrație îi urează succes în îndeplinirea obiectivelor strategice asumate de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” în procesul de integrare a Republicii Moldova în piața europeană de energie”, se arată într-un comunicat de presă emis anterior.

În urma deciziei Consiliului de administrație, la etapa interviului au fost admiși doi candidați:

Potrivit Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului, candidatul, selectat de Consiliu, va încheia contractul de individual de muncă cu fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

Carmanschi s-a angajat în cadrul întreprinderii de stat imediat după finalizarea studiilor, în 2001.

Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul de director general interimar al operatorului de sistem și de transport al energiei electrice din R. Moldova începând din 9 septembrie, interimatul fiind asigura în continuare de vicedirectorul general și directorul tehnic al Moldoelectrica din 2022, Sergiu Carmanschi.