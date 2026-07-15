Medicilor de la Spitalul Republican le-au fost tăiate bonusuri de performanță. Explicațiile administrației instituției medicale

Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a explicat de ce unii angajați au primit venituri mai mici pentru luna trecută, după ce în spațiul public au apărut acuzații privind o reducere de 10% a salariilor. Reprezentanții instituției susțin că salariile de bază nu au fost diminuate, iar ajustările au vizat doar bonusurile de performanță, decizie pe care o pun pe seama „situației financiare” a spitalului.

,,Salariile de bază ale angajaților nu au fost reduse. Toți angajații beneficiază în continuare de salariile de funcție stabilite conform legislației în vigoare. Modificările operate au vizat exclusiv componenta variabilă a remunerației, reprezentată de indicatorii suplimentari de performanță. Reevaluarea acestor indicatori a fost realizată în urma analizei situației financiare a instituției și a avut drept scop încadrarea în resursele financiare disponibile, prevenirea acumulării de datorii și menținerea unui management financiar responsabil”, se arată în comunicatul instituției din 15 iulie.

Spitalul precizează că această măsură nu afectează salariul de bază și nici celelalte drepturi salariale prevăzute de legislație.