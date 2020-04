Iarna trecută, Chișinăul a cheltuit peste 1,5 milioane de lei pentru deszăpezire. Ceban: „În această perioadă au loc scurgeri de apă, se formează polei și uneori plouă”

Chiar dacă locuitorii municipiului Chișinău nu s-au bucurat iarna trecută de zăpadă, primăria a cheltuit peste 1,5 milioane de lei pentru deszăpezirea străzilor din oraș și suburbii. Datele se conțin într-un document semnat de șeful interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație, Lilian Copaci.

Informația privind banii și materialele cheluite de Primăria Chișinău pentru lucrările de iarnă a fost solicitată de consilierulliberal Ion Cebanu.

Potrivit documentului, pentru deszăpezire au fost folosite peste 1,933 mii de tone de material antiderapant și 700 de tone de sare.

Într-un live pe Facebook, primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a venit cu câteva precizări la informația dată.

„În această iarnă au fost planificate aproximativ 30 de milioane de lei pentru lucrările care sunt necesare de intervenție în perioada de iarnă – deszăpezire, antiderapant, etc. Informația publicată astăzi corespunde realității. Pentru ce s-au cheltuit acești bani?



Municipiul Chișinău are peste 900 de străzi. În toată această perioadă Chișinăul a fost întreținut la modul corespunzător. Nu s-a admis polei și nici ghețuș. Da, a fost câteva zile zăpadă și atunci s-a intervenit prompt. Atunci când v-ați trezit dimineață era deja presurat antiderapant pe străzi pentru că temperaturi de minus grade au fost. Stocuri avem și vor fi folosite pentru perioada anului 2020 – 2021. Eu aș prefera să fiu criticat pentru faptul că am făcut, nu pentru că nu am făcut.



În perioada de iarnă au loc scurgeri de apă, se formează polei, uneori plouă și trebuie să intervenim”, a precizat Ceban.