Fitch: Economia R. Moldova va crește treptat până în 2027. Riscurile legate de alegerile parlamentare

Agenția internațională de rating Fitch anticipează o relansare economică graduală în R. Moldova, cu o creștere a PIB-ului de 1,4% în 2025, urmată de 3% în 2026 și 4% în 2027. Raportul publicat pe 5 septembrie punctează că Moldova prezintă o reziliență suficientă pentru a-și gestiona datoriile și pentru a menține stabilitatea economică pe termen scurt și mediu.

Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al R. Moldova de „B+” cu o perspectivă stabilă (2 trepte sub Albania/ Macedonia și în linie cu Muntenegru/ Bosnia). Ratingul, un fel de „nota de credit”, spune investitorilor cât de mare este riscul să nu recupereze banii împrumutați. „B+ cu perspectivă stabilă” înseamnă risc moderat-sporit, dar cu șanse bune ca situația să rămână stabilă în următorii ani.

Raportul evidențiază că ratingul reflectă reziliența economică a Moldovei, care a reușit să mențină stabilitatea macroeconomică și financiară în ciuda „șocurilor externe repetate”, cum ar fi războiul din Ucraina și întreruperile de energie din regiunea transnistreană, precum și potențiala ingerință externă în politica internă. Totodată, susținerea externă prin finanțare și asistență tehnică din partea UE a ajutat țara să gestioneze mai bine aceste riscuri, inclusiv prin Planul de creștere de 1,9 miliarde de euro pe trei ani de la UE.

„Moldova este puternic expusă consecințelor războiului din Ucraina din cauza proximității geografice, a interferenței Rusiei în politica internă și a prezenței militare în Transnistria, dar și a riscului ca evoluțiile politice interne să afecteze procesul de reorientare a politicii externe spre Vest. Alegerile parlamentare sunt programate pentru sfârșitul lunii septembrie, existând riscul de ingerințe externe, iar rezultatul scrutinului și procesul de formare a guvernului ar putea încetini procesul de integrare în UE”, se arată în raport.

Fitch estimează că inflația anuală va reintra în intervalul-țintă al BNM (5% ±1,5%) până la sfârșitul anului 2025, cu o medie de 7,8% în 2025, scăzând la 5,9% în 2026, peste media proiectată pentru categoria „B” (5%).

Fitch prognozează un deficit de cont curent de 17,6% din PIB în 2025 (16% în 2024), din cauza importurilor mai mari de energie și a cererii externe slabe, care vor depăși creșterea exporturilor de servicii. Deși deficitul ar urma să scadă, se va menține probabil în jurul valorilor cu două cifre (12,5% în 2027). Aceasta subliniază vulnerabilitatea Moldovei la șocuri ale prețurilor la energie și la scăderea finanțării externe disponibile.

Rezervele internaționale sunt estimate la 5,6 miliarde de dolari la sfârșitul lui 2025, ceea ce ar asigura o acoperire de circa 5,2 luni de plăți externe curente în 2026–2027 (media pentru categoria „B” este 4,2 luni).

„Guvernul pro-european al Moldovei beneficiază de sprijin financiar și tehnic continuu din 2021. UE oferă un pachet de 250 milioane EUR (1,3% din PIB) pentru a sprijini țara în gestionarea șocului energetic, dar și un mecanism de creștere pe trei ani de 1,9 miliarde EUR (aproape 10% din PIB-ul prognozat pe 2025)”, punctează compania.

Deficitul bugetar general este prognozat la 4,9% din PIB în 2025 (3,9% în 2024), în principal din cauza cheltuielilor asociate începutului de implementare a Fondului de Reformă și Creștere al UE. În 2026–2027, deficitul va rămâne ridicat, la o medie de 5,1% din PIB.

Inflația mai scăzută, măsurile de sprijin energetic și redresarea sectorului agricol vor duce la o creștere economică de 1,4% în 2025 (față de 0,1% în 2024). Fitch estimează o accelerare a creșterii la 3% în 2026 și 4% în 2027, sprijinită de salarii reale mai mari, creditare în creștere și investiții finanțate prin mecanismele UE.

Factori de scădere:

Evenimente politice sau externe care creează riscuri pentru stabilitatea macroeconomică sau accesul la finanțare externă.

Reducerea rezervelor internaționale, cauzată de deficite externe persistente.

Deficite fiscale permanent ridicate, care cresc rapid datoria publică.

Factori de îmbunătățire:

Reducerea susținută a riscurilor geopolitice.

Îmbunătățirea poziției externe prin scăderea deficitului de cont curent și atragerea mai multor investiții străine directe.

Perspective mai bune de creștere economică, menținând stabilitatea macroeconomică.

Scala de rating de credit a Fitch este exprimată utilizând categoriile „AAA” la „BBB” (investment grade) și „BB” la „D” (speculative grade), cu un +/- suplimentar pentru nivelurile de la AA la CCC, indicând diferențele relative de probabilitate de neplată sau de recuperare pentru emisiuni.