Două companii, sancționate cu 5 milioane de lei pentru că ar fi trucat o achiziție publică de camere portabile pentru polițiști. Una dintre întreprinderi a făcut anterior donații Partidului Democrat

Consiliul Concurenței a anunțat marți, 2 septembrie, că a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției, potrivit unui comunicat de presă.

Cine stă în spatele companiilor

Conform unui răspuns oferit ZdG de către Curtea de Conturi, licitația trucată a fost organizată la sfârșitul anului 2019, fiind vorba despre o achiziție publică în valoare estimată de 2 milioane de lei (fără TVA).

ZdG a constatat că la licitație au participat trei companii, Rapid Link, Victiana și iCON SYSTEMS. Deși ultima a avut cel mai mic preț – 1 milion de lei, compania Victiana, care a propus cel mai mare preț, a fost declarată câștigătoare, în timp ce ofertele celorlalte două companii au fost respinse.

Rapid Link este fondată și administrată de către Victor Baciu. În 2024, compania a înregistrat un profit de 6,5 milioane de lei, conform datelor publice.

ZdG a mai scris, în 2019, că compania Rapid Link, ai cărei angajați au donat în campaniile electorale aproximativ 180 de mii de lei pentru Partidul Democrat din Moldova (PDM), a fost câștigătoarea licitației pentru proiectul „O nouă viață”, care presupunea livrarea de produse pentru nou-născuţi în toate maternitățile din R. Moldova. Câștigătorul a adus cu sine câteva firme care şi-au intersectat activităţile cu Vladimir Plahotniuc, politician pe atunci, nota atunci ZdG.

Compania Victiana a fost fondată în 2002. Aceasta este administrată de către Vladislav Papanaga, care deține 80% din companie, alături de Papanaga Ecaterina. Familia Papanaga deține și parcul de distracții Vara Vara. Conform datelor publice, Victiana a avut profit în 2024 de 90 milioane de lei.

ZdG a cerut celor două companii un comentariu în privința sancțiunii, dar nu am primit răspunsuri deocamdată.

Cartel de trucare a ofertelor la achiziții publice

Investigația autorității de concurență ar fi demonstrat că cele două companii și-ar fi coordonat în mod ilegal comportamentul, stabilind din start cine va câștiga contractul și depunând oferte trucate pentru a crea „doar aparența unei competiții”.

„În realitate, acest mecanism a eliminat orice incertitudine concurențială și a condus la adjudecarea contractului către firma care a propus cel mai mare preț. Acțiunile companiilor au subminat principiile concurenței corecte și au distorsionat funcționarea normală a pieței, afectând în final fiecare cetățean, prin utilizarea ineficientă a resurselor statului”, potrivit Consiliului Concurenței.

Decizia Plenului Consiliului Concurenței poate fi atacată de către întreprinderile sancționate în termen de 30 de zile de la comunicare în instanța de contencios administrativ.

Întreprinderea „Rapid Link” a mai fost sancționată anterior, în 2024, de Consiliul Concurenței pentru practici similare în cadrul unei proceduri de achiziții publice organizate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, primind o amendă de aproximativ 1,9 milioane de lei. Decizia de sancționare a fost contestată la instanța de judecată, care urmează să se expună asupra legalității soluției aplicate de către Consiliul Concurenței.

ZdG a scris anterior că Vladimir Madan, consilier local al comunei Trușeni până în 2023, din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM), a indicat în declarațiile sale de avere că soția sa a primit salariu de la Rapid Link.

Pe 23 iunie 2021, compania „Rapid Link” SRL fondată în anul 2007, și gestionată de omul de afaceri, Victor Baciu, a fost desemnată câștigătoarea licitației privind achiziționarea de bunuri și servicii pentru extinderea sistemului de supraveghere a circulației rutiere. Licitația deschisă a fost lansată de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, iar valoarea estimată a achiziției fără TVA a constituit 20 de milioane de lei.