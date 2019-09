DOC/ Firma concesionară a gărilor și stațiilor auto și-a schimbat, din nou, proprietarii

Compania „Gările Auto Moderne”, cea care, în decembrie 2018, a luat în concesiune toate gările și stațiile auto de pe teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de 25 de ani, a înregistrat noi modificări la nivelul asociaților. Fondatorul companiei de distribuție „Le Bridge”, cetățeanul francez Arif Franck Charles, care deținea 25% din companie, a renunțat la cota sa.

Conform documentelor consultate de ZdG, francezul Arif Franck Charles a cedat participația sa de 25% lui Alexandru Vîlcu, care deținea deja alte 25% din companie prin intermediul firmei „Ramin-Lux”. Astfel, după această tranzacție, Vîlcu deține 50% din compania care are în gestiune toate gările și stațiile auto din R. Moldova.

În decembrie 2018, după un concurs cu un singur participant, Agenția Proprietății Publice (APP) a dat în concesiune gările și stațiile auto firmei „Gările Auto Moderne”, ai cărei fondatori erau compania de construcții „Exfactor-Grup” (85%) și cetățeanul american Lluka Muco (15%).

ZdG a scris atunci că „Exfactor-Grup”, deținută de Vladimir Tonu, a desfășurat, în ultimii ani, diverse afaceri cu firmele controlate de Ilan Șor și a efectuat lucrări de construcție și modernizare la Aeroportul Internaţional Chişinău, controlat atunci de Ilan Şor prin intermediul companiei „Avia Invest”. „Exfactor-Grup” a fost și unul dintre sponsorii Partidului ȘOR în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie curent.

După mai puțin de jumătate de an de la câștigarea licitației de concesionare a autogărilor, „Exfactor-Grup” și cetățeanul american Lluka Muco au renunțat la calitatea de asociați la compania „Gările Auto Moderne”, aceasta ajungând în mâinile Oksanei Demchenko, cetățeană a Ucrainei.

Peste câteva săptămâni, în iulie 2019, firma concesionară a autogărilor și-a schimbat din nou proprietarii: 50% au rămas în portofoliul Oksanei Demchenko, iar 25% au ajuns la omul de afaceri francez Arif Franck Charles, cunoscut în R. Moldova ca fiind proprietar al companiei „Le Bridge”. Celelalte 25% din capitalul social al firmei „Gările Auto Moderne” au ajuns în posesia societății „Ramin-Lux” SRL, fondată de frații Maria și Alexandru Vîlcu.

Alexandru Vîlcu este fondator sau cofondator a 10 firme înregistrate în R. Moldova. În iunie curent, acesta a devenit asociat și la „DFM” SRL, fostă companie din grupul Șor, cu activități în domeniul magazinelor duty-free.

În august 2019 s-au înregistrat noi modificări, iar cota de 25% a lui Arif Franck Charles a ajuns la Alexandru Vîlcu.

Astfel, în prezent, structura asociaților companiei „Gările Auto Moderne” arată astfel:

– Oksana Demchenko, cetățeană a Ucrainei – 50%

– „Ramin-Lux” SRL (fondată de frații Maria și Alexandru Vîlcu) – 25%

– Alexandru Vîlcu – 25%

În iulie 2019, la câteva zile după ce achiziționase 25% din „Gările Auto Moderne”, omul de afaceri francez Arif Franck Charles declara pentru ZdG că acest pas reprezintă „o oportunitate pentru diversificarea activității”.

„Domeniile de activitate ale grupului Le Bridge Corporation Limited, în care Dl Franck Arif este asociat unic sunt: distribuția de produse alimentare și nealimentare, activitatea magazinelor duty free la ieșirea din țară, precum și fabricarea înghețatei sub marca Sandra. Grupul este în continuă căutare de oportunități de business care să aducă beneficii nu doar companiei, dar și angajaților, care în prezent sunt peste 900 de persoane, iar ca rezultat și economiei Republicii Moldova. Oferta privind asocierea la „Gările Auto Moderne” SRL în condițiile de parteneriat public-privat a fost o oportunitate pentru diversificarea activității noastre și pentru extinderea punctelor de vânzare a producției grupului Le Bridge Corporation Limited, datorită fluxului mare de oameni în gările auto. Astfel ne-am asumat respectarea condițiilor de efectuare a investițiilor anuale conform contractului de parteneriat public-privat împreună cu Dl Alexandru Vîlcu cu care există relații amicale de lungă durată și, respectiv, cu dna Oksana Demchenko, care a vîndut o parte din cota ei”, se spune în răspunsul oferit de Arif Franck prin intermediul anticamerei sale.

În ianuarie 2019, „Le Bridge Corporation Limited”, fondată de Arif Franck Charles, s-a implicat și într-o altă afacere care viza o proprietate a statului – Tutun-CTC. Acțiunile statului din S.A. „Tutun-CTC” (90,81%) au fost privatizate de Î.C.S. „Le Bridge Corporation Limited” S.R.L la 11 ianuarie 2019, suma tranzacției fiind de 167 761 000 lei (mai puțin de 10 milioane de dolari).

Vineri, 6 septembrie2019, deputatul Igor Munteanu, președintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru evaluarea privatizărilor, concesionărilor proprietății publice din perioada 2013 – 2019, a declarat că „Le Bridge Corporation Limited”, a anunțat autoritățile, printr-o scrisoare oficială, că și-ar dori rezilierea contractului de privatizare a Tutun-CTC. Astfel, societatea producătoare de țigări ar putea reveni în proprietatea statului.

„În ceea ce privește compania Tutun CTC, noi am oprit pentru o clipă investigațiile și lucrul consultanților noștri pentru că am primit o scrisoare din partea proprietarului, „Le Bridge”, care a privatizat Tutun CTC, prin care eram anunțați că această companie ar dori să rezilieze unilateral contractul cu statul, să-și întoarcă banii pe care i-a investit la acea vreme și, în același timp, nu are nicio pretenție față de stat”, a precizat Igor Munteanu.