Daniel Mititelu a fost numit director al Consiliului de administrație al ANRE. Candidatul, luat la întrebări de opoziție și acuzat că nu ar întruni cerințele

Daniel Mititelu a fost numit în funcția de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetic (ANRE), pentru un mandat de șase ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 52 de deputați.

Candidatura lui Mitetelu a fost criticată de opoziție, care a afirmat că acesta nu ar cunoaște legislația din domeniu și nu ar fi competent pentru a deține funcția. În plus, acestuia i s-a reproșat că nu întrunește cerințele pentru funcție, mai exact – „La desemnarea candidaților se ia în considerare deținerea titlurilor științifice și experiența de muncă și/sau de cercetare de cel puțin 10 ani în domeniile menționate, dintre care cel puțin 3 ani de experiență în funcții de conducere în cadrul instituțiilor publice, al organizațiilor societății civile, al organizațiilor internaționale sau al întreprinderilor din sectoarele reglementate de Agenție”. Daniel Mititelu a precizat că nu a lucrat în R. Moldova.

De cealaltă parte, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a susținut că „este nevoie și de un practician”.

„Este un organ de cinci persoane, sunt 150 de angajați, nu toți membrii acestui organ de conducere trebuie să fie experți și specialiști în legi. Avem nevoie de practicieni la conducerea acestor instituții (…) Se încearcă denigrarea unui candidat care este un practician. Este vorba despre experiență de muncă, pe care candidatul o deține, nu toți trebuie să fie academicieni și specialiști”, a afirmat Marian.

Fiind întrebat care este diferența dintre „furnizorul cu obligații de serviciu public și un furnizor concurențial în sectorul gazelor”, noul director al ANRE a spus că „nu cunosc răspunsul, trebuie să mă documentez”.

Daniel Mititelu a fost numit în funcția de membru al ANRE după expirarea mandatului Violinei Șpac. Șpac a primit, în 2025, un salariu lunar de 121 de mii de lei.

Potrivit unui comunicat de presă, candidatura lui Daniel Mititelu a fost propusă Parlamentului în urma unui concurs public, la care au participat 10 persoane, dintre care 8 au fost admise la interviu. În urma evaluării, Daniel Mititelu a obținut cel mai mare punctaj. Acesta are peste 20 de ani de experiență în industria petrolului și gazelor, fiind specializat în managementul operațiunilor de foraj, coordonarea echipelor și optimizarea costurilor. De-a lungul carierei, a ocupat funcții de conducere în proiecte internaționale din Orientul Mijlociu, conform Legislativului.

Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru intră în vigoare la data de 11 mai 2026.

Consiliul de administrație al ANRE este constituit din cinci directori. Potrivit legislației, aceștia sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși.

CV-ul câștigătorului

Conform CV-ului lui Daniel Mititelu, acesta are experiență profesională în industria petrolului și gazelor în Emiratele Arabe Unite, Irak și Kazahstan. Între 2015 și 2024, a ocupat funcția de Director al Diviziei Petrol și Gaze în cadrul NRCO Investments (Dubai / Erbil), fiind responsabil de crearea, dezvoltarea și managementul filialei din Erbil.

În perioada 2011–2014, a activat în calitate de expert tehnic la Rig Service Company (Dubai). Între 2009 și 2011, a lucrat la ASCOM Group, iar în perioada 2005–2009, a activat tot la ASCOM Group în Erbil.