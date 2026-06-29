Cea mai mare companie de procesare a fructelor și legumelor din R. Moldova vrea să preia activele unei alte companii. Tranzacția, în vizorul Consiliului Concurenței

„Orhei-Vit” SRL intenționează să preia activele „Natur Bravo” SRL, cu excepția mărcilor comerciale. În acest context, Consiliul Concurenței a identificat mai multe „îngrijorări concurențiale”, printre care faptul că tranzacția ar reduce oportunitățile de comercializare și ar diminua puterea de negociere pentru o parte dintre furnizorii de fructe și legume.

În urma unei analize preliminare, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția „poate ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective”, în special pe piața achiziției de fructe și legume.

Printre principalele îngrijorări identificate se numără consolidarea puterii de cumpărare a „Orhei-Vit” în urma tranzacției, reducerea oportunităților de comercializare pentru o parte dintre furnizorii de fructe și legume care nu colaborează în prezent cu compania, precum și creșterea dependenței economice a furnizorilor față de aceasta, ceea ce le-ar putea diminua puterea de negociere.

Autoritatea subliniază că identificarea unor îngrijorări concurențiale „nu presupune constatarea unei încălcări a legislației concurențiale și nici faptul că tranzacția va fi interzisă”. Potrivit Consiliului, acestea reprezintă concluziile evaluării preliminare, iar decizia finală va fi adoptată după încheierea examinării tranzacției.

Ambele companii activează pe piața producerii și comercializării sucurilor, nectarurilor, băuturilor și conservelor din fructe și legume din Republica Moldova. În 2025, cu ocazia marcării a 80 de ani de activitate, Guvernul a scris că „Orhei-Vit” SRL este cea mai mare companie de procesare a fructelor și legumelor din Republica Moldova, având peste o mie de angajați. Întreprinderea produce peste 200 de tipuri de sucuri, nectare, piureuri de fructe și legume, conserve, arome naturale și altele. Capacitatea „Orhei-Vit” permite procesarea a 100 de milioane de kg de materie primă naturală per sezon, cel mai mare volum revenind producerii sucului – 13 milioane de litri anual. Circa 80% din produsele procesate sunt exportate în 38 de țări, inclusiv Marea Britanie, Italia, Germania, Estonia, India, China, Mongolia, Coreea de Sud, SUA, Canada, România, Ucraina și altele, conform datelor prezentate de Guvern în 2025.