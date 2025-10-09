Avertisment CNPF: „Val de fraude cu investiții online pe platforme dubioase”

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii asupra „numeroaselor scheme de fraudă de investiții, care se răspândesc rapid”, în special pe fondul informațiilor apărute în presă despre platforma TUX și „promovarea agresivă” a altor platforme similare.

„Experții” vizează cetățenii prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și promovează „aceste scheme dubioase de investiții prin intermediul rețelelor de socializare”, comunică CNPF.

Caracteristicile principale ale acestor tipuri de fraude includ:

Utilizarea WhatsApp, Telegram, Viber și alte aplicații de mesagerie pentru a crea grupuri de „investiții”. Prezența unui așa-zis „mentor”, „coach”, „profesor” sau „consultant”, „expert crypto”, care conduce grupul. Promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale. Încurajarea recrutării de noi membri, adesea prieteni și familie, cu recompense pentru fiecare persoană adusă. Direcționarea utilizatorilor către platforme de „investiții” frauduloase care par autentice. Permiterea unor retrageri mici inițiale pentru a câștiga încrederea investitorilor. Solicitarea de taxe pentru retrageri ulterioare, fără a returna banii investiți.

CNPF avertizează cetățenii:

Să fie extrem de precauți față de invitațiile nesolicitate de a se alătura grupurilor de investiții online.

Să verifice întotdeauna autenticitatea și autorizația entităților financiare pe site-ul oficial al CNPF.

Să nu instaleze aplicații necunoscute sau să acorde acces la distanță dispozitivelor personale.

Să raporteze imediat orice activitate suspectă la Poliție și/sau CNPF.

Dacă credeți că ați fost victima unei astfel de fraude:

Întrerupeți imediat orice contact cu presupușii escroci.

Nu mai trimiteți bani.

Raportați incidentul la organele de Poliție.

Informați-vă familia și prietenii pentru a preveni răspândirea fraudei.

„Invităm publicul la vigilență maximă! Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, de obicei, înșelătorii. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei apropiați prin informare și precauție”, notează autoritatea.

În luna august, CNPF a atras atenția publicului asupra unei noi scheme de fraudă care „se răspândește rapid” prin aplicații de mesagerie populare precum WhatsApp și Telegram, și promovată pe toate rețelele de socializare.

Atunci, instituția spunea că informațiile disponibile indică faptul că această structură seamănă cu o piramidă. „Modelul de afaceri este unul tipic schemelor piramidale, în care remunerațiile investitorilor sunt susținute din fondurile noilor membri, alimentate de recrutarea continuă și nu de activități economice reale. Acest aspect subliniază natura nesustenabilă și frauduloasă a acestor operațiuni, care inevitabil conduc la pierderi financiare pentru majoritatea participanților”, atenționa atunci CNPF.

Platforma de tranzacționare „Tux” a început să se destrame, după ce marți seara, 7 octombrie, utilizatorii din R. a Moldova au primit un mesaj alarmant prin aplicație. Potrivit notificării, pentru a-și menține conturile active, aceștia erau obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința cu blocarea definitivă a accesului. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea asupra utilizatorilor, transmite IPN.