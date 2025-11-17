ANRE, cu referire la informațiile despre posibile majorări ale tarifelor: „Nu reflectă realitatea”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că nu a recepționat cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice. Instituția a venit cu precizări în contextul „informațiile recent vehiculate în presă referitoare la posibile creșteri ale prețurilor reglementate și tarifelor în luna noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului”.

Conform ANRE, informațiile nu „reflectă realitatea”. Anterior, Mold-street a scris că „Apa caldă s-ar putea scumpi cu peste 28%, energia electrică – cu 16,7%, în timp ce gazele se pot ieftini cu 10%”.

Agenția menționează că informațiile referitoare la posibile creșteri ale tarifelor ar fi fost „eronat interpretate de către autori”, fiind extrase contextual din „Raportul asupra Inflației” pentru luna noiembrie 2025, publicat de către Banca Națională a Republicii Moldova, în care se menționează variația ponderii anumitor categorii de prețuri din structura Indicelui Prețurilor de Consum (IPC).

„La moment, ANRE nu a recepționat cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice”, a subliniat instituția.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este instituție competentă să aprobe tarifele și prețurile serviciilor reglementate din sectoarele energetice, asigurând totodată monitorizarea și supravegherea acestora pentru respectarea principiilor de corectitudine, transparență și protecție a consumatorilor.