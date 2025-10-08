În cadrul programului de compensare a 50% din creșterea tarifului la energia electrică, susținut de Uniunea Europeană și implementat de Guvern, circa 98 milioane de lei au fost acordate antreprenorilor pentru compensații la energia electrică la sfârșitul lunii septembrie, transmite Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).

În total, 1085 agenți economici unici au beneficiat de acest sprijin, iar dintre aceștia, 566 prin Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) au depus 2516 cereri în valoare de aproximativ 98 milioane de lei. MDED mai adaugă că programul este activ pe tot parcursul anului 2025 și se adresează antreprenorilor din domeniile agriculturii, silviculturii, pescuitului și industriei prelucrătoare.

MDED informează antreprenorii că pot depune cererile online, fie prin aplicația EVO, fie prin platforma MCabinet, iar statutul cererii poate fi urmărit în timp real, de la depunere până la aprobare și plată. Pentru a completa cererea, este necesar să furnizezi numărul facturii și al locului de consum (NLC), seria, numărul și data facturii (în cazul consumurilor refacturate), precum și cantitatea de energie electrică consumată.

Compensația va fi transferată direct în contul bancar al întreprinderii, iar termenul limită pentru depunerea cererii este de 30 de zile de la data emiterii facturii, scrie MDED.