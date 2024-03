VIDEO Primul Oscar din istoria Ucrainei. Regizorul: „Aș vrea să am posibilitate să schimb asta pentru ca Rusia să nu atace niciodată Ucraina”

Filmul „20 de zile în Mariupol” a primit un Oscar la categoria „Cel mai bun lungmetraj documentar”. Acesta este primul film ucrainean care a primit prestigiosul premiu al Academiei.

Filmul ucrainean care spune povestea orașului Mariupol, distrus de bombardamentele Rusiei, a primit un Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj documentar”.

„20 de zile în Mariupol” este numele filmului care vorbește despre ceea ce s-a întâmplat în prima lună a războiului din Ucraina. Jurnalistul și fotograful ucrainean Mstislav Chernov, alături de alți doi colegi din agenția de presă Associated Press, și-au luat inima în dinți și au ajuns în Mariupol cu o oră înainte de începerea invaziei ruse la scară largă.

În timpul ceremoniei de premiere, Chernov a remarcat că Oscarul pentru filmul său este un moment de referință pentru cinematografia ucraineană. Regizorul a recunoscut că ar prefera să nu fi făcut niciodată acest film.

„Aș vrea să am posibilitate să schimb asta pentru ca Rusia să nu atace niciodată Ucraina, să nu ne ocupe niciodată orașele. Aș oferi toată recunoștința pentru ca Rusia să nu ucidă zeci de mii de concetățeni de-ai mei”, a spus în discursul lui.

„Acesta este primul Oscar din istoria Ucrainei și sunt onorat”, a spus Chernov într-un discurs emoționant de acceptare a premiului, cu ovații la scenă deschisă.

„Dar, probabil că voi fi primul regizor de pe această scenă care va spune că mi-aș dori să nu fi făcut niciodată acest film. Îmi doresc să pot schimba asta cu scenariul în care Rusia nu atacă niciodată Ucraina, nu ne ocupă niciodată orașele… dar nu pot schimba istoria. Nu se poate schimba trecutul”, a spus regizorul.

